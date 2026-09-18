Afşin'de saç kesimi tartışması büyüdü, kuaför salonu basıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afşin'de saç kesimi tartışması büyüdü, kuaför salonu basıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afşin\'de saç kesimi tartışması büyüdü, kuaför salonu basıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kadın kuaföründe müşteri, çocuğunun saç kesimini beğenmeyince tartışma çıktı. Müşterinin akrabaları dükkanı basarak işletme sahibi Duygu Mert'i çocuğunun gözü önünde darp etti; Mert darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kadın kuaföründe çocuğunun saç kesimini beğenmeyen müşteri, kuaförle tartıştı. Daha sonra müşterinin akrabaları da olaya dahil olarak dükkanı bastı. Kuaför salonu sahibi, müşterinin akrabaları tarafından çocuğunun gözü önünde yerlerde sürüklenip darp edildi. Kuaför, darp raporu alıp şahıslardan şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Dedebaba Mahallesi'ndeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, kadın müşteri E.G., kuaföre gelerek çocuğunun saçını kestirmek istedi. Kesimi beğenmeyen E.G., iş yerinde personel ile bir müddet tartıştı. Ardından kuaförden çıkan E.G., daha sonra durumu eşine anlattı. Bunun üzerine E.G.'nin akrabaları iş yerine gelerek işletme sahibi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kuaför salonu sahibi Duygu Mert, karşı taraftaki kadınlar tarafından yerde tekmelenip saçından tutularak kızının gözü önünde darp edildi.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Duygu Mert, iş yerindeki malzemelere zarar verildiğini ve kendisinin 4-5 kişi tarafından darp edildiğini beyan ederek davacı ve şikayetçi oldu.

Öte yandan, kavga görüntüleri iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından konuşan kuaför salonu sahibi Duygu Mert, saldırı sırasında kendisine hakaret ve tehditlerde bulunulduğunu, iş yerindeki bazı malzemelerin de zarar gördüğünü belirterek, "O gün iş yerimizde oturuyorduk kadın iş yerine geldi. Kızının saçını kestireceğini söyledi. Benim personelim ile başladılar atışmaya ben de kuafördüm falan diye uzaktan müdahale etmek istemedim. Personelim gereğini anlattı biz bu şekilde yapıyoruz diye. Sonrasında hakaret etmeye başladı. Ben personelimin sessiz kalmasını istedim ve personelim bana, 'abla bana yönelik hakaret ediyor susmamı bekleme' dedi. Daha sonra kadın bu kez ağır ithamlarda bulunmaya başladı karşısındaki genç bir kız. Memnun değilse parasını tekrardan verelim başka yerde kestirebilir dedim. Personele yönelik ağır küfürler etti. Personelim fırlatıp arkasından eşarbını tuttu ve ben de personelime kesinlikle temas yok memnun değilse gidecek para ödemesini yapın dedim. Daha sonra içeri girdi ve personelimin üzerine yürümeye başladı. Müşterilerle birlikte kadını gönderdik personelin de işine son verdim" dedi.

"Hepsi çocuğumun gözü önünde oldu"

Müşterinin olayı ailesine söylediği ve iş yerine gelerek saldırıda bulunduklarını anlatan iş yeri sahibi Mert, "Kadın içeride darp edildiğini, hamile halinde saçından sürüklendiğini eşine söylüyor. Eşi bunu duyunca kardeşini yanına alarak üzerlerinde bıçakla salona saldırdılar kadınlar ve çocuklar da vardı yanlarında. 'Benim eşime nasıl bu şekilde davranırsın' dediler. Kamera kayıtları var dedim bu şekilde iş yerine giremezsiniz burada kadınlar ve çocuklar var dememe rağmen dinlemediler. Sonrasında polisler geldi. Görüntüleri izletti polisler ve eşinin yalan söylediğini öğrenince kadının erkek kardeşi, 'Duygu abla kusura bakma, kardeşimin psikolojik sorunları var hamileliği sorunlu geçiyor düşük tehlikesi var' dedi ve biz o ana kadar hamile olduğunu bilmiyorduk. Daha sonra bizden şikayetçi olacaklarını söyleyip gittiler. Bunu müşteri hazmedemeyip bu kez de akrabalarına söylemiş. Beni darp ettiler saçımdan sürüklediler karnımı yumrukladılar diyerek kadınları doldurmuş. Dükkana 10 kadar kadın sorgusuz içeri girdiler, 'hadi bakalım bizim de saçımızı kesin, saç nasıl yolunuyormuş' diyerek konuşmaya başladılar ben o ara yine koltukta oturuyordum. Ortadaki sehpayı üzerime fırlattılar. Çalışanı işten çıkarttık dedik. 'O zaman sahip olarak sen varsın' dediler. Çocuğum da ve babam da vardı. Kadınlar ne olduğunu bilmeden beni sehpa üzerine fırlatıp her biri saçlarımı tutuşarak çekmeye başladılar. Bir kısım grup arka tarafa geçip dükkanı kırmaya başladı bir kısım grup ise sadece dükkanı dağıtmaya başladı. Hepsi çocuğumun gözü önünde oldu. Kamera kayıtlarını izleyelim dememe rağmen kimse dinlemedi. O şekilde darp edildim. Sonrasında ben kulağıma darbe aldığım için bayılmışım ve hastaneye kaldırılmıştım. Akşam 12'ye kadar hastanede tedavim sürdü darp raporu aldım ve emniyete geçip şikayetçi olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş3. SayfaKuaförAfşinYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
Aksaray’da rüzgarla imtihan Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu Aksaray'da rüzgarla imtihan! Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 68’i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor Üniversite öğrencilerinin yüzde 68'i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ine yan bakılmıyor Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine yan bakılmıyor
15:28
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
15:13
Mert Günok’un A Milli Takım’ı bırakma nedeni ortaya çıktı Montella detayı bomba
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
15:01
Real Madrid’de savaş Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya
Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya
14:52
Özgür Özel’i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
14:24
Osimhen krizi büyüyor Galatasaray’dan olay hamle
Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 15:34:45. #7.12#
SON DAKİKA: Afşin'de saç kesimi tartışması büyüdü, kuaför salonu basıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement