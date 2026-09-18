Süper Lig'in köklü takımının banka hesapları donduruldu, takım otobüsüne haciz geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'in köklü takımının banka hesapları donduruldu, takım otobüsüne haciz geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig\'in köklü takımının banka hesapları donduruldu, takım otobüsüne haciz geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor'da eski dönem borçları nedeniyle yürütülen hukuki süreç kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kulübün banka hesaplarına bloke konulmasının ardından takım otobüsüne de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi. Yaşanan gelişmeler sonrası kulübün mali yapısı yeniden gündeme geldi.

Konyaspor'da geçmiş dönemlerden kalan borçlar nedeniyle yaşanan mali sıkıntılar devam ediyor. Eski yönetim dönemine ait alacaklarla ilgili başlatılan hukuki işlemlere bir yenisinin eklendiği öğrenildi.

BANKA HESAPLARININ ARDINDAN OTOBÜSE HACİZ

Kulübün eski yöneticilerinden Adem Bulut'un alacaklarını tahsil etmek amacıyla başlattığı hukuki süreç kapsamında daha önce Konyaspor'un banka hesaplarına bloke konulduğu belirtildi. Son olarak aynı süreç kapsamında takım otobüsüne haciz işlemi uygulandığı aktarıldı.

BORÇ YÜKÜ GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmeler, yeşil-beyazlı kulübün mali durumunu yeniden gündeme getirdi. Konyaspor yönetiminin artan mali yükümlülükler ve devam eden hukuki süreçlerle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Kulübün borç yükünü azaltmak ve mevcut sorunları çözmek için finansal bir plan üzerinde çalışması bekleniyor.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Konyaspor taraftarlarının da yaşanan mali sorunlara tepki gösterdiği belirtildi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, kulübün mevcut durumuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

KonyasporBankaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Orhan Bolat Orhan Bolat:
    Bld başkanının devamlı reklamını yapıyorsunuz yardım etsin biraz nerde. Futbol takımı şehrin reklamı yüzü demektir. 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    konya aşar bunları samsun taraftarı olarsk inşallah bu süreci atlatırlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
17:55
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:26:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Süper Lig'in köklü takımının banka hesapları donduruldu, takım otobüsüne haciz geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement