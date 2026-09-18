Hindistan'da korku dolu anlar! Pitbull bebeği metrelerce sürükledi, ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan'da korku dolu anlar! Pitbull bebeği metrelerce sürükledi, ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da yaşanan pitbull saldırısı büyük paniğe neden oldu. Sikka Colony bölgesinde meydana gelen olayda, 6 aylık erkek bebek bir pitbullun saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeğin bebeği teyzesinin kollarından çekerek sürüklediği görüldü.

Pitbull saldırısında 6 aylık bebek ağır yaralandı. Hindistan'da meydana gelen olayda küçük çocuğun tedavisi hastanede sürüyor.

KÖPEK BEBEĞE SALDIRIP YERDE SÜRÜKLEDİ

Hindistan'ın Sonipat kentindeki Sikka Colony bölgesinde korku dolu anlar yaşandı. 14 Eylül'de meydana gelen olayda, pitbull cinsi bir köpek 6 aylık erkek bebeğe saldırdı. Edinilen bilgilere göre bebek, teyzesi tarafından mahallede taşındığı sırada köpeğin saldırısına uğradı. Önce kadına yönelen pitbull, daha sonra bebeğe saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin bebeği teyzesinin kollarından çektiği ve yol kenarında sürüklediği görüldü. Çevrede bulunan kişiler, çığlık sesleri üzerine bölgeye gelerek bebeği kurtarmaya çalıştı.

Hindistan'da korku dolu anlar! Pitbull bebeği metrelerce sürükledi, ağır yaralandı

BEBEĞİN VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA ISIRIK İZİ VAR

Saldırının ardından ağır yaralanan bebek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun yüzünde ve karnında çok sayıda ısırık yarası oluştuğu belirtildi. Bebeğin ilk olarak Delhi'deki bir hastaneye götürüldüğü, ardından ileri tedavi için Rohtak'taki PGIMS hastanesine sevk edildiği aktarıldı. Çocuğun karnındaki yaralar nedeniyle yaklaşık 20 dikiş atıldığı ifade edilirken, sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

TEYZE DE SALDIRIDA YARALANDI

Olay sırasında bebeği korumaya çalışan teyzenin de pitbull saldırısından yaralandığı belirtildi. Mahalle sakinleri, çevreden gelen yardımlarla köpeğin etkisiz hale getirilmesinin ardından bebeği kurtardı. 

HindistanÇocukDünyaBebekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
Vincenzo Italiano’dan ilk 11 tercihi için açıklama Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama
Gürsel Tekin’in görevine son verildi ama gitmiyor Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor
İtalya, Babu’l Mendeb Boğazı’ndan geçecek gemilerinin güvenliği için donanmasını gönderecek İtalya, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçecek gemilerinin güvenliği için donanmasını gönderecek
Jennifer Lopez sandılar Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi
17:55
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
17:52
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:20
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
16:02
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:27:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Hindistan'da korku dolu anlar! Pitbull bebeği metrelerce sürükledi, ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement