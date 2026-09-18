Organ bağışı kararı iki hastayı diyalizden kurtardı! ÇOMÜ'de eş zamanlı böbrek nakli yapıldı - Son Dakika
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Organ bağışı kararı iki hastayı diyalizden kurtardı! ÇOMÜ'de eş zamanlı böbrek nakli yapıldı

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Trafik kazasında yaşamını yitiren 20 yaşındaki gencin ailesinin organ bağışı kararı, yıllardır makineye bağlı yaşayan iki hastanın kaderini değiştirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organ Nakil Merkezi'nde 46 yaşındaki Osman Çalışkan ile 68 yaşındaki Meryem Avcı'ya aynı anda böbrek nakledildi. Hekimler, kadavradan böbrek naklinin ülkemizde milyon nüfus başına 5 düzeyinde kaldığını, gelişmiş ülkelerde bu sayının 50'ye ulaştığını hatırlattı.

ğş Çanakkale'de trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin böbrekleri iki hastaya umut oldu.

EŞ ZAMANLI İKİ BÖBREK NAKLİ YAPILDI

Çanakkale'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin ailesi evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Gencin böbreklerinin 12 senedir diyalize giren Osman Çalışkan (46) ve 5 senedir diyalize giren Meryem Avcı (68) ile uyumlu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt eş zamanlı böbrek nakli gerçekleştirdi. Tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan Meryem Avcı ve Osman Çalışkan bağış yapan aileye minnetlerini dile getirdi. Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt, kadavradan organ naklinin Türkiye'de az olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların bu konuda daha çok bilinçlendirilmesini istedi.

DİYALİZE GİREN 100 HASTANIN YARISI 5 YILDA KAYBEDİLİYOR

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Organ Nakil Merkezi'nde organ bağışının hayat kurtaran gücünü gösteren iki nakil işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşımızın ailesi yaşadıkları büyük üzüntüye rağmen organları bağışlama kararı aldı. Bağışlanan organlardan iki böbrek merkezimizde nakil için bekleyen hastalarımıza nakledildi. Hastalarımız uzun zamandan beri diyalize bağlı olarak hayata devam etmekteydi. Organ yetmezliğinin en etkin tedavisi böbrek naklidir. Diyaliz yaşam uzatan bir işlem değildir. Bugün diyalize gelen 100 hastanın yarısı 5 yıl içinde hayatını kaybetmektedir. Bu hastaların büyük kısmı diyaliz sırasında hayatını kaybetmektedir" dedi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERLE ARAMIZDA 10 KAT FARK VAR

Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt ise, "Türkiye canlıdan canlıya böbrek naklinde çok güçlü ülkeyken, kadavra kaynaklı böbrek nakillerinde aynı oranda bir bağış oranına sahip değiliz. Bugün baktığımızda milyon nüfus başına kadavra kaynaklı böbrek nakli ülkemizde 5 iken, gelişmiş ülkelerde bu sayı 50 civarında, yani neredeyse 10 kat fark var. Oranı mutlaka arttırmamız gerekiyor. Çünkü ülkemizde geçen yıl verilerine baktığımızda 33 bin kişiye yakın doku ve organ nakli bekleyen hastamız var. Bunun 25 bine yakınını böbrek kaynaklı organ nakli bekleyen hasta oluşturuyor. Bizim mutlaka kadavra kaynaklı böbrek naklini arttırmamız gerekiyor. Geçen yıl 2 bin 500'e yüze yakın canlı vericili böbrek nakli gerçekleşmişken, o oran kadavra kaynaklı organ bağışında sadece 400. Bu kadar organ nakli bekleyen hasta varken de mutlaka kadavra kaynaklı organ bağışını arttırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Meryem Avcı ve Osman Çalışkan donör olan gence Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: İHA
Osman ÇalışkanÇanakkaleTürkiyeTrafikSağlıkSon Dakika

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