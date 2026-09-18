Bitlis\'te inşaat halindeki binadan düşen işçi öldü

Bitlis'te inşaat halindeki binadan düşen işçi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.
Çayır Mahallesi'nde 6 katlı binanın inşaatında çalışan Mehmet Koyuncu, henüz bilinmeyen nedenle düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastane önünde toplanan Koyuncu'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?