Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler - Son Dakika
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Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler

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Filenin Sultanları'nın İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmasının ardından duygusal anlar yaşandı. Kaptan Eda Erdem gözyaşlarını tutmakta zorlanırken, "Cumhuriyetin bize açtığı yolda, Türk kadının ne başarabileceğini gösterdik" dedi. Son sayının ardından Melissa Vargas da gözyaşlarına boğuldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Büyük zaferin ardından milli voleybolcular duygusal anlar yaşadı.

EDA ERDEM'İN GÖZLERİ DOLDU

Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Eda Erdem'in gözleri doldu. Duygularını ifade etmekte zorlanan kaptan, kazanılan kupayı Türk kadınlarına armağan etti.

Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler

Eda Erdem, şampiyonluğun ardından şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin bize açtığı yolda, Türk kadının ne başarabileceğini gösterdik. Türk kadını mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin!"

SON SAYI GELDİ, VARGAS GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Finalde duygusal anlar yaşayan bir diğer isim ise Melissa Vargas oldu. Filenin Sultanları'nın karar setini 15-10 kazanması ve şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından Vargas, gözyaşlarına boğuldu.

Takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşayan yıldız voleybolcu, son sayının ardından duygularına hakim olamadı.

İKİ KEZ GERİYE DÜŞTÜLER, KUPAYI BIRAKMADILAR

Türkiye, finalde İtalya karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmadı. Karşılaşmayı karar setine taşıyan Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Filenin Sultanları, Melissa Vargas, Eda Erdem, İtalya, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mkm2vwrknd mkm2vwrknd:
    zaten her sene şampiyon oluyolar tırt spor 0 17 Yanıtla
  • elhakifan@gmail.com [email protected]:
    ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklı olanını severim.. bizim kızlarımız tebrikler milli takim 13 0 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİYİZ BU MİLLETTE ATATÜRK KANI OLDUĞU SÜRECE KARŞIMIZDA KİMSE DURAMAZ 4 0
  • Abdullah Söylemez Abdullah Söylemez:
    Tebrikler Filenin Sultanlarına ???????? 9 0 Yanıtla
  • Murat DARI Murat DARI:
    helallll 8 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler - Son Dakika
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