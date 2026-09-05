Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı

Fenerbahçe\'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
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Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Al-Jazira'ya imza atan Anderson Talisca'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Brezilyalı futbolcu, "Ne ekersen onu biçersin" ifadelerini kullanırken, alçakgönüllülük, karakter ve ego vurgusu yaptı.

Anderson Talisca, Süper Lig'deki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

Brezilyalı futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar."

Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı

FENERBAHÇE'DEN AYRILIP AL-JAZIRA'YA İMZA ATMIŞTI

Talisca, Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Jazira'ya imza atmıştı.

FENERBAHÇE'DE 44 GOL ATTI

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla toplam 75 maçta süre buldu. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 44 gol atarken 7 asist yaptı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı - Son Dakika
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