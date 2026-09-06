Bitlis Hizan'da silah bakımı yapan babanın silahı kazara ateş aldı, oğlu öldü
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Ürünveren köyünde evinde silahının bakımını yapan M.Ç.'nin silahı kazara ateş aldı ve karşısında oturan oğlu E.Ç. vuruldu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan E.Ç. doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde evinde silahının bakımını yapan babanın elindeki silahın kazara ateş alması sonucu, karşısında oturan oğlu hayatını kaybetti.
Olay, Hizan ilçesine bağlı Ürünveren köyü Karakoyun Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. evinde silahının bakımını yaptığı sırada silah henüz belirlenemeyen bir nedenle kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, o sırada karşısında oturan oğlu E.Ç.'nin karın bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan E.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bitlis Hizan'da silah bakımı yapan babanın silahı kazara ateş aldı, oğlu öldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?