Somali Bakanı: Kiralık kişiler Türkiye ile ilişkileri kötülüyor - Son Dakika
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Somali Bakanı: Kiralık kişiler Türkiye ile ilişkileri kötülüyor

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Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Abdulfatah Kasim Mohud, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri kötülemek isteyen 'kiralık kişiler' olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaştığını vurguladı.

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Abdulfatah Kasim Mohamud, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilere dikkati çekerek, "İki ülke (Türkiye-Somali) arasındaki, insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaşan ilişkileri kötülemek isteyen kiralık kişiler var." ifadelerini kullandı.

Mohamud, Shabele Media Network'e verdiği röportajda, Türkiye'nin Somali halkına desteğinin yeni olmadığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını söyledi.

Türkiye'nin Somali'nin zor dönemlerinde ülkeye destek verdiğini vurgulayan Mohamud, şunları kaydetti:

"Türkiye Somali'ye yeni gelmedi, Somali halkına destek vermeye de yeni başlamadı. Türkiye, farklı ülkelerin bulunduğu bir dönemde buraya geldi ve Somali'nin içinde bulunduğu zor durumdan çıkmasına yardımcı oldu. Ordumuzu eğitti, ekonomik alanda ve kamu hizmetlerinde destek sağladı."

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri hedef alan çevrelerin bulunduğunu ifade eden Mohamud, "Türkiye neden şimdi sürekli gündeme getiriliyor? İki ülke arasındaki, insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaşan ilişkileri kötülemek isteyen kiralık kişiler var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali Bakanı: Kiralık kişiler Türkiye ile ilişkileri kötülüyor - Son Dakika

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