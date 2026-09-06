Melissa Vargas kendini tutamadı! Cansu'ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan finalin ardından milli oyuncular büyük sevinç yaşadı.

SON SAYI GELDİ, VARGAS GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Finalde iki kez geriye düşen Türkiye, mücadeleyi karar setine taşımayı başardı. Filenin Sultanları, beşinci seti 15-10 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluğu getiren son sayının ardından Melissa Vargas duygularına hakim olamadı ve gözyaşlarına boğuldu.

CANSU ÖZBAY'A SARILIP HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

Büyük zaferin ardından Vargas, takım arkadaşı Cansu Özbay'a sarıldı. Yıldız voleybolcu, Cansu Özbay'a sarıldığı sırada hıçkıra hıçkıra ağlayarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEYİZ

İtalya'nın iki kez öne geçtiği finalde pes etmeyen Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek unvanını korudu. Türkiye böylece üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.