Maltepe'deki kanlı saldırı sırasında dikkat çeken görüntü: Kurşun yağarken istifini bile bozmamış

İstanbul Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmanın silahlı saldırıya dönüşmesi sonucu ev sahibi ve eşi hayatını kaybederken, olay yerindeki avukat ağır yaralandı. Saldırgan özel harekât ekiplerince yakalanırken, olay sırasında yan binadaki bir komşunun balkonda telefon görüşmesini sürdürmesi dikkat çekti.

SALDIRGAN 3 KİŞİYİ VURDU

Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana gelen olayda kiracı Mehmet T., tartıştığı ev sahibi Osman A., eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S.'ye silahla ateş açtı. Osman A. ile Nursen A. olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan avukat hastaneye kaldırıldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE DE ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından olay yerinden ayrılmayan şüpheli, bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerine de ateş açmaya devam etti. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekât ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ekiplerin müdahalesiyle sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı.

KOMŞUNUN SAKİN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Saldırının yaşandığı anlarda çekilen görüntülerde, yan binadaki bir komşunun balkonda telefonla konuşmayı sürdürdüğü görüldü. Çevrede silah sesleri ve hareketlilik yaşanmasına rağmen komşunun görüşmesine devam etmesi, görüntülerdeki dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.