KKTC'deki gemi kazasındaki arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı - Son Dakika
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KKTC'deki gemi kazasındaki arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı

KKTC\'deki gemi kazasındaki arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolanlara yönelik sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, cenazenin 55-60 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğunu ve kimlik tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi. Kayıp 14 kişiye ulaşılmasına yönelik çalışmalar deniz altında, su üstünde ve kıyı şeridinde devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta yaşanan yolcu gemisi felaketi sonrasında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. 

CAN KAYBI 14'E YÜKSELDİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, "Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kayıp insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır" dedi.

Ulaşılan naaşa ilişkin bilgi veren Üstel, "Ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerini kullandı. Üstel, son durumla ilgili, "Böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14'e düşmüştür" açıklamasında bulundu.

KKTC'deki gemi kazasındaki arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı

KAYIP 14 KİŞİYE ULAŞILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 

Son olarak ulaşılan 6. naaşın ardından kayıp 14 kişiye ulaşılmasına yönelik arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarının katıldığı çalışmalarda enkaz ve çevresi taranırken, deniz yüzeyi ile kıyı şeridindeki aramalar da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Arama-kurtarma ekiplerinin kayıp yolculara ulaşmak amacıyla bölgedeki çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki faaliyetleri, Güney Deniz Saha Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor. Ana arama-kurtarma gemisi TCG Alemdar ile TCG Işın'ın da görev yaptığı çalışmalarda deniz tabanı, su altı, su üstü ve kıyı şeridinde eş zamanlı arama gerçekleştiriliyor.

KKTC'deki gemi kazasındaki arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı

Deniz tabanında yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan enkazdaki çalışmalar, derinlik nedeniyle uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) ve teknik sistemler kullanılarak yürütülüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ünal Üstel, Kıbrıs, Girne, Son Dakika

Son Dakika KKTC KKTC'deki gemi kazasındaki arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'deki gemi kazasındaki arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı - Son Dakika
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