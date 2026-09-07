Okulun dibinde skandal görüntü! Görenler yetkilileri göreve çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okulun dibinde skandal görüntü! Görenler yetkilileri göreve çağırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da bir okulun hemen yanında bulunan binada uygunsuz hareketlerde bulunan çift tepki çekti. Olayın eğitim kurumunun yakınında ve çevreden görülebilecek bir noktada yaşanmasına tepki gösteren çok sayıda kişi, ilgili kurum ve yetkilileri etiketleyerek duruma müdahale edilmesi yönünde paylaşımlar yaptı.

Ağrı'da bir okulun yakınında yaşanan olay çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Okulun hemen yanında bulunan bir binanın dışarıdan görülebilen bölümündeki çift, uygunsuz hareketlerde bulundu.

OKULUN HEMEN YANINDA YAŞANDI

Olayın bir eğitim kurumunun hemen yakınında ve çevredeki insanların görebileceği bir noktada yaşanması dikkat çekti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTILAR

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, ilgili kurum ve yetkilileri etiketleyerek duruma müdahale edilmesi yönünde paylaşımlarda bulundu. Vatandaşlar özellikle olayın okul çevresinde yaşanmasına tepki gösterirken, konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güncel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Okulun dibinde skandal görüntü! Görenler yetkilileri göreve çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Park halindeki otomobilde ölü bulundu Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Bitlis Hizan’da silah bakımı yapan babanın silahı kazara ateş aldı, oğlu öldü Bitlis Hizan'da silah bakımı yapan babanın silahı kazara ateş aldı, oğlu öldü
Baraj kenarındaki buluşma kanlı bitti 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Baraj kenarındaki buluşma kanlı bitti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş’ten acı haber Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş'ten acı haber
İran’dan İsrail’e 4 cepheli saldırı planı iddiası Hepsi aynı anda vuracak İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak
Kudüs’te manastır önünde tepki çeken hareket Polisler peşine düştü Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü
Lüks restoranda sığınmacı dehşeti Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı
Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu

07:47
’Mankenler Kraliçesi’ydi Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var
'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
07:18
Almanya’da siyasi deprem Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde
Almanya'da siyasi deprem! Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde
06:52
Yanardağ patladı, hava trafiği kilitlendi Yüzlerce uçuş iptal edildi
Yanardağ patladı, hava trafiği kilitlendi! Yüzlerce uçuş iptal edildi
06:38
Öldü sanıp yas tutmaya başladılar 10 gün sonra mucize yaşandı
Öldü sanıp yas tutmaya başladılar! 10 gün sonra mucize yaşandı
06:32
Trump’ın saçları yine gündemde Yıllardır süren tartışmaya noktayı koydu
Trump'ın saçları yine gündemde! Yıllardır süren tartışmaya noktayı koydu
06:15
İsrailli Türklere sataştı Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
00:23
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
00:01
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
22:56
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 08:01:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Okulun dibinde skandal görüntü! Görenler yetkilileri göreve çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement