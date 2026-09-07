Okulun dibinde skandal görüntü! Görenler yetkilileri göreve çağırdı
Ağrı'da bir okulun hemen yanında bulunan binada uygunsuz hareketlerde bulunan çift tepki çekti. Olayın eğitim kurumunun yakınında ve çevreden görülebilecek bir noktada yaşanmasına tepki gösteren çok sayıda kişi, ilgili kurum ve yetkilileri etiketleyerek duruma müdahale edilmesi yönünde paylaşımlar yaptı.
Ağrı'da bir okulun yakınında yaşanan olay çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Okulun hemen yanında bulunan bir binanın dışarıdan görülebilen bölümündeki çift, uygunsuz hareketlerde bulundu.
OKULUN HEMEN YANINDA YAŞANDI
Olayın bir eğitim kurumunun hemen yakınında ve çevredeki insanların görebileceği bir noktada yaşanması dikkat çekti.
YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTILAR
Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, ilgili kurum ve yetkilileri etiketleyerek duruma müdahale edilmesi yönünde paylaşımlarda bulundu. Vatandaşlar özellikle olayın okul çevresinde yaşanmasına tepki gösterirken, konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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