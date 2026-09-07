TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri - Son Dakika
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TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

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Filenin Sultanları'nın İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmasının ardından TRT spikerinin sözleri dikkat çekti. Şampiyonluk coşkusunu canlı yayında, “Türkiye Avrupa şampiyonu, gurur duyuyoruz Atatürk'ün kızlarıyla. Ne demişti Atatürk; ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.’” sözleriyle anlatan spikerin ifadeleri büyük beğeni aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından TRT yayınında da coşku zirveye ulaştı.

"GURUR DUYUYORUZ ATATÜRK'ÜN KIZLARIYLA"

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte TRT spikeri, Filenin Sultanları'nın tarihi başarısını şu sözlerle anlattı:

"Türkiye Avrupa şampiyonu, gurur duyuyoruz Atatürk'ün kızlarıyla. Ne demişti Atatürk; ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.’"

Spikerin şampiyonluk coşkusunu Atatürk'ün sözleriyle birleştirdiği anlatımı büyük beğeni aldı.

FİLENİN SULTANLARI ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Finalde İtalya karşısında iki kez geriye düşen Filenin Sultanları, mücadeleyi karar setine taşıdı. Son seti 15-10 kazanan Türkiye, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Filenin Sultanları, Türkiye, İtalya, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Spor TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • ppenguen20@gmail.com [email protected]:
    Abartmayın ülkeyi mi kurtardı 9 19 Yanıtla
    Dilaver Ceylan Dilaver Ceylan:
    Ak ?? doğru meraya 2 1
  • Murat denizli Murat denizli:
    bugun kovulur yazin bi kenara 10 5 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    bunudamı o söylemiş İlk defa duydum tüylerimden trenk frenk oldum 6 5 Yanıtla
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