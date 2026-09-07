Amedspor\'dan Filenin Sultanları\'na Kürtçe ve Türkçe tebrik

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Filenin Sultanları'nın büyük zaferinin ardından Amedspor da milli takımı tebrik etti.

TÜRKÇE VE KÜRTÇE MESAJ

Süper Lig'e yükselen Amedspor, şampiyonluğun ardından özel bir tebrik görseli paylaştı. Görselde mesaj hem Türkçe hem de Kürtçe olarak verildi.

"BİRBİRİNİN BAŞARISI İÇİN SAVAŞAN KADINLAR YENİLMEZDİR!"

Amedspor'un Filenin Sultanları için hazırladığı görselde şu ifadeler yer aldı:

“Birbirinin başarısı için savaşan kadınlar yenilmezdir!”

Kulüp böylece Avrupa'nın zirvesine çıkan Filenin Sultanları'nı şampiyonluklarının ardından kutladı.

FİLENİN SULTANLARI YİNE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Finalde İtalya karşısında iki kez geriye düşen Türkiye, mücadeleyi karar setine taşıdı. Son seti 15-10 kazanan Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.