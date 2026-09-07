Amedspor'dan Filenin Sultanları'na Kürtçe ve Türkçe tebrik - Son Dakika
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Amedspor'dan Filenin Sultanları'na Kürtçe ve Türkçe tebrik

Amedspor\'dan Filenin Sultanları\'na Kürtçe ve Türkçe tebrik
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Süper Lig'e yükselen Amedspor, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kutladı. Kulübün Türkçe ve Kürtçe hazırladığı tebrik görselinde, “Birbirinin başarısı için savaşan kadınlar yenilmezdir!” ifadelerine yer verildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Filenin Sultanları'nın büyük zaferinin ardından Amedspor da milli takımı tebrik etti.

TÜRKÇE VE KÜRTÇE MESAJ

Süper Lig'e yükselen Amedspor, şampiyonluğun ardından özel bir tebrik görseli paylaştı. Görselde mesaj hem Türkçe hem de Kürtçe olarak verildi.

"BİRBİRİNİN BAŞARISI İÇİN SAVAŞAN KADINLAR YENİLMEZDİR!"

Amedspor'un Filenin Sultanları için hazırladığı görselde şu ifadeler yer aldı:

“Birbirinin başarısı için savaşan kadınlar yenilmezdir!”

Kulüp böylece Avrupa'nın zirvesine çıkan Filenin Sultanları'nı şampiyonluklarının ardından kutladı.

FİLENİN SULTANLARI YİNE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Finalde İtalya karşısında iki kez geriye düşen Türkiye, mücadeleyi karar setine taşıdı. Son seti 15-10 kazanan Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Amedspor'dan Filenin Sultanları'na Kürtçe ve Türkçe tebrik

Filenin Sultanları, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'dan Filenin Sultanları'na Kürtçe ve Türkçe tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ppenguen20@gmail.com [email protected]:
    kabul edilmemeli!!! 4 13 Yanıtla
    Rıdvan erol Rıdvan erol:
    Sen kabul etme ...kabul eden çok insan var... 7 4
    Mehmet Tunc Mehmet Tunc:
    Bak şimdi Çok üzüldü Amed Sen Kabul etmeyince vah vah :) 2 1
    osman şahin osman şahin:
    Ümüt Özdağ da senin gibi düşünüyor 0 0
  • adem sen adem sen:
    niye hep bir savaş birbirinin başarısı için çalışan Kadınlar birbirinin başarısı için ter döken Kadınlar birbirinin başarısı için mücadele eden kadınlar yenilmezdir kulağına hoş gelmiyor mu acaba 3 1 Yanıtla
  • Güney Bacanak Güney Bacanak:
    ''NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE''... ''YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ''... Gazi Mustafa Kemal Atatürk... 3 0 Yanıtla
  • ares se ares se:
    japoncami yapacakti 0 0 Yanıtla
  • ksmplt1994 ksmplt1994:
    amed spor nedir ? diyarbekir spor adet diye bir yer yok ! olmayacakta 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Amedspor'dan Filenin Sultanları'na Kürtçe ve Türkçe tebrik - Son Dakika
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