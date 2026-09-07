İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı

İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs'te bir Türk vatandaşının İsrailli bir kişiye "Burası benim evim. Hoş geldiniz" demesi İsrail'de tepki çekti. Görüntülere geniş yer veren İsrail basınında bazı isimler, Türk turistlere vize verilmemesi ve bazı turistlerin ülkeden çıkarılması çağrısında bulundu.

Kudüs'te bir Türk vatandaşı ile İsrailli bir kişi arasında yaşanan sözlü tartışma İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Tartışma sırasında Türk vatandaşının İsrailli kişiye dönerek "Burası benim evim. Hoş geldiniz" demesi dikkat çekti.

"BURASI BENİM EVİM. HOŞ GELDİNİZ"

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Ynet, hızla yayılan görüntülere geniş yer verdi. Haberde olay, Türkiye'nin Kudüs ve Filistin bölgesindeki artan etkisi üzerinden ele alındı.

İsrail basını, Türkiye'nin Gazze'nin geleceğinde rol üstlenme isteğine de dikkat çekti. Tel Aviv yönetiminin, Gazze'de oluşturulabilecek uluslararası bir güçte Türk askerlerinin bulunmasına karşı çıktığı hatırlatıldı.

TÜRK TURİSTLERE VİZE KISITLAMASI ÇAĞRISI

Görüntülerin ardından bazı İsrailli isimlerden Türk turistleri hedef alan açıklamalar geldi.

Kudüs Uygulamalı Politika Merkezi Araştırma Başkanı ve eski İsrail Büyükelçisi Yishai, Türk turistlerin Kudüs'teki tavrını "yanlış bir sahiplik duygusu" olarak nitelendirdi ve Türkiye'den gelen turistlere vize verilmemesi çağrısında bulundu.

Yishai, "İki ülke arasındaki ilişkiler güncellenmiş bir çerçeveye dayandırılana kadar İsrail'e giren Türk turistlere vize verilmemesi yönündeki tavsiyenin uygulanması gerekiyor" dedi.

İSRAİLLİ İSİMDEN TÜRK TURİSTLERE AĞIR SÖZLER

JCAP Başkanı Silverstein ise açıklamasında Türk turistleri daha sert ifadelerle hedef aldı. Türkiye'den gelen bazı turistleri "tehlikeli" olarak nitelendiren Silverstein, söz konusu kişilerin İsrail'den çıkarılmasını istedi.

Silverstein, "Türkiye'den gelen Müslüman turistler tehlikelidir ve İsraillilere karşı kışkırtma yapmaktadır. Bu grup, İsrail topraklarından derhal uzaklaştırılmalıdır; ne kadar erken olursa o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

Türkiye, İsrail, Güncel, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika İsrail İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var
İran’da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti
Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi “Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi
Derbide kahreden ölüm Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan peş peşe açıklama Derbide kahreden ölüm! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama

00:23
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
00:01
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
23:58
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
22:56
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 06:29:18. #7.13#
SON DAKİKA: İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement