Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkenin erken genel seçime gideceğini açıkladı. Vucic, 17 Aralık 2023 seçimleriyle kurulan parlamentonun feshedildiğini, sandığın ise 25 Ekim 2026'da kurulacağını bildirdi.

Vucic, kararın gerekçesi olarak son iki yılda ülkede yaşanan protesto gösterilerini ve iç karışıklıkları gösterdi. Erken seçimi yaşanan gerilimlerin sonucu olarak niteleyen Vucic, oylamanın ertelenmesinin daha fazla zarar getireceğini söyledi.

Vucic, "Sırbistan'ın hangi yöne ilerleyeceğini açıkça belirleyecek seçim sonuçlarına ihtiyacımız var." dedi. Amacın demokrasiyi korumak olduğunu vurgulayan Vucic, "Demokrasi, siyasi sistemlerin en iyisi ve henüz daha iyisi bulunmadı. Çok sayıda seçenek arasından tercih yapma fırsatınız olacak." ifadelerini kullandı.

SNS "BİRLEŞİK SIRBİSTAN" ÇATISI ALTINDA YARIŞACAK

İktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS), seçimlere "Birleşik Sırbistan" adlı koalisyonla katılma kararı aldı. Parti, başbakan adayı olarak Vucic'i belirledi.

BAŞBAKANLIK İÇİN İSTİFA ŞARTI

Sırbistan Anayasası uyarınca Vucic'in başbakan olabilmesi için önce cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılması gerekiyor. Vucic, önceki açıklamalarında bu adımı ay içinde atacağını belirtmişti.

Görev değişikliğinin ardından cumhurbaşkanlığına Meclis Başkanı ve eski Başbakan Ana Brnabic vekâlet edecek. Brnabic'in yeni cumhurbaşkanlığı seçimi için tarih belirlemesi gerekecek. Bu tablo, ülkenin ekim ayındaki genel seçimin hemen ardından kısa süre içinde bir kez daha sandık başına gideceği anlamına geliyor.

PROTESTOLAR TAKVİMİ 2027'DEN ÖNE ÇEKTİ

Ülkede bir sonraki parlamento seçimlerinin 2027 yılının aralık ayında yapılması planlanıyordu. Öğrencilerin öncülük ettiği ve iki yıldır süren protestoların ardından Vucic, erken seçime gidileceğini duyurmuştu. Vucic yılın başından bu yana seçim zamanlamasına ilişkin farklı açıklamalar yapmış, muhtemel tarihlerden söz etmişti.

Ülkeyi 12 yıldır cumhurbaşkanı ve başbakan olarak yöneten Vucic, Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi ve 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan yolsuzluk karşıtı gösterilerle karşı karşıya kalmıştı.