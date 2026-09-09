Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman ve eşi Meriç Demir anlaşmalı boşanma kararı aldı - Son Dakika
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Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman ve eşi Meriç Demir anlaşmalı boşanma kararı aldı

Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman ve eşi Meriç Demir anlaşmalı boşanma kararı aldı
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Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman ile eşi Meriç Demir Kahraman, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Meriç Demir'in avukatları, mahremiyetin korunamadığını belirterek sürece saygı gösterilmesini istedi.

(ANKARA) - Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman ve eşi Meriç Demir Kahraman'ın anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırma kararı aldıkları bildirildi.

Meriç Demir Kahraman'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, gizlilik ve basın yasağı talepli dava açılmasına rağmen mahremiyetin korunamadığını belirterek sürece saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Müvekkilimiz Meriç Demir ve eşi Tayfun Kahraman mutabık olarak evlilik birliklerini sonlandırmaya karar vermişlerdir. Her ne kadar basın yasağı ve gizli celse talepli bir dava ikame etmiş olsak da maalesef mahremiyeti korumamız mümkün olmamıştır. Bu nedenle bu açıklamayı yapmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Değerli basın mensupları başta olmak üzere herkesten sürece saygı ile yaklaşılmasını, müvekkilimiz Meriç Demir adına rica ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman ve eşi Meriç Demir anlaşmalı boşanma kararı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman ve eşi Meriç Demir anlaşmalı boşanma kararı aldı - Son Dakika
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