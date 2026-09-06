Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Trabzonspor maçını izlemek için Diyarbakır'a gelen bir taraftarın, "Kürdün en iyisi mezardakidir" şeklindeki sözleri büyük tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kişi söz konusu şahıs hakkında yasal işlem yapılması çağrısında bulundu.

Tepkilerin ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şahıs gözaltına alındı.

"ADAMIN BAŞINI SİZ YAKTINIZ"

Yaşananların ardından gözaltına alınan şahsın ağabeyi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Videoyu çeken ve kardeşine mikrofon uzatan kişilere tepki gösteren ağabey, şunları söyledi:

"Geçen günkü olayın faili benim abim. Ya Okan, Mami bu adamın başını siz yaktınız. Bu videoyu çeken, mikrofonu veren sorumlusu sizsiniz. Benim yengem Kürt, yeğenlerim Kürt. Kim yaptı ve yaptırdıysa lanet gelsin."

KÜRT VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Ağabeyi, kardeşinin kullandığı ifadeler nedeniyle Kürt vatandaşlardan da özür diledi. Ailesindeki Kürt bireylere dikkat çeken şahıs, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kürtlerden özür diliyorum. Benim yengem de Kürt, yeğenlerim de Kürt. Hepsi başımın tacı. Özür diliyorum. Allah'a emanet."