Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü - Son Dakika
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Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü

Kocaali\'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tamir için elektrik direğine çıkan 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Yılmaz'ı direkten indirdi ancak sağlık ekipleri onun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tamir için elektrik direğine çıkan 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Direkte hareketsiz kalan Yılmaz, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden indirildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi Selçuk Bey Sokak'ta meydana geldi.

TAMİR İÇİN DİREĞE ÇIKTI

İlçede elektrik dükkanı işlettiği öğrenilen Mehmet Yılmaz (55), tamir yapmak amacıyla elektrik direğine çıktı. Yılmaz, çalışma yaptığı sırada akıma kapıldı.

Yılmaz'ın direkte hareketsiz kaldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ DİREKTEN İNDİRDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Yılmaz'ı bulunduğu direkten indirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 55 yaşındaki Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü - Son Dakika

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