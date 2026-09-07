Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş - Son Dakika
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Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş

Serhat Kılıç\'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
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İstanbul Kağıthane’de kendisinden haber alınamayan oyuncu Serhat Kılıç, kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından evinin salonundaki koltukta çıplak halde cansız bulundu. Emniyette ifade veren Esmergül, Kılıç’ı ilk gördüğünde uyuduğunu düşündüğünü, seslenip kolundan tuttuğunda ise teninin soğuk olduğunu fark ederek 112’yi aradığını anlattı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

İstanbul Kağıthane'deki evinde kendisinden haber alınamayan oyuncu Serhat Kılıç, kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından salondaki koltuğunda çıplak vaziyette cansız halde bulundu. 5 Eylül tarihinde gerçekleşen şüpheli ölüm üzerine başlatılan adli soruşturma sürerken, Kılıç'ı o halde bulan kız arkadaşının emniyette verdiği detaylı ifade gün yüzüne çıktı.

"ÇIPLAK VAZİYETTE OTURUR OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Olay günü sevgilisinden haber alamadığı için Nurtepe Mahallesi'ndeki adrese kendi anahtarıyla giren Özlem Esmergül, Kılıç'ı evde çıplak halde bulduğu o anları emniyet ifadesinde şu sözlerle anlattı:

“Serhat’ın evinin yedek anahtarı bende olduğu için daireye direk giriş yaptığımda salon kısmında bulunan tekli koltukta Serhat’ın elleri göğsünün üzerinde çıplak vaziyette oturur olduğunu gördüm. Akabinde Serhat’ın uyuduğunu düşünerek kendisine seslendim kolundan tutarak kendisini salladım. Teninin soğuk olmasından ve tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anlayarak ilk önce kız kardeşi Sinem Kılıç’ı arayarak durumu bildirdikten sonra hemen 112 ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundum”

Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş

"AĞLAMAKLI SES TONU İLE SETTEN ATILDIĞINI SÖYLEDİ"

Oyuncunun ölümü öncesindeki son günlerde ciddi ağrılar çektiği ve işiyle ilgili sorunlar yaşadığı da ifadeye yansıdı. 3 Eylül günü başlayan süreci aktaran Esmergül, şu ifadeleri kullandı:

“Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardır. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi vardı. Saat 11.45 sıralarında Serhat’ın bu set çekimine gitmediğini öğrendim. Akabinde Serhat’ı arayarak neden sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim. Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini çok acı çektiğini, menajeri ile konuşup sete neden gitmediğinin bilgisini vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben bir süre sonra kendisini tekrardan arayarak kendini sete gitmediği için sorumsuz davrandığını söyleyerek sitem ettim. Serhat da raporunun olduğunu, sorun olmayacağını söyleyerek yine görüşmeyi sonlandırdı”

Aynı günün ilerleyen saatlerinde telefon görüşmelerinin sürdüğünü belirten Esmergül, iletişimin nasıl koptuğunu şu sözlerle açıkladı:

“Aynı gün saat 16.00 sıralarında ağlamaklı bir ses tonu ile beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Bende üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım. Bu süreçte sürekli gerek arayarak gerekse mesaj atarak destek olmaya çalıştım fakat Serhat mesajlarıma da aramalarıma da hiçbir şekilde bana geri dönüş yapmadı. Bende yalnız kalmak istediğini düşünerek ve kullandığı ilaçların uyku yaptığını düşünerek fazla aramamaya çalıştım. En son bugün yani 5 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Serhat’ı tekrardan aradığımda telefonunun kapalı olduğu fark ettim ve kendisini merak ettiğim için Serhat’ın Nurtepe Mahallesi’nde bulunan evine geldim."

Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş

"MADDE VE ALKOL BAĞIMLILIĞI YOKTU"

Eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin vefat haberini vermesinin ardından Esmergül, Serhat Kılıç'ın mevcut hastalıklarına ve ilaç geçmişine dair polise şu detayları verdi:

"Serhat’ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıkları için kullanmış olduğu 2 farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hapı kullanmaktaydı. Bildiğim kadarıyla herhangi bir madde ya da alkol bağımlılığı yoktur. Ayrıca erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç’ın ne zaman ve ne şekilde vefat ettiğini de bilmiyorum”

Cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan oyuncunun kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş

SERHAT KILIÇ'IN SON GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan Serhat Kılıç'ın son görüntüsü yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. İkamet ettiği binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evine gelen Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.

Serhat Kılıç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş - Son Dakika
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