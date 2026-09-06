Alacabel Tüneli bittiğinde Konya-Antalya seyahati 20 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel'de yapımı süren tünel çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika, güzergahın ise mevcut yola göre 7 kilometre kısalacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel'de yapımı süren tünel çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Alacabel Tüneli'ni 7 bin 360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ediyoruz. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarımızla birlikte projemizin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevcut yoldan 427 metre daha aşağı kottan geçecek

Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının mevcut yol kotuna göre yaklaşık 427 metre daha aşağı kotlardan geçtiğini kaydeden Uraloğlu, projenin özellikle zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önem taşıdığını belirtti. Uraloğlu, "Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacağız." dedi.

Güzergah 7 kilometre kısalacak

Projenin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergahın 7 kilometre kısalacağını belirten Uraloğlu, "Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız. Böylece ulaşım standardını yükseltirken sürücülerimizin zamandan ve akaryakıttan tasarruf etmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değinen Uraloğlu, "Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7 bin 151 ton azaltacağız." açıklamasında bulundu.