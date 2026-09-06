Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı

Manchester United\'a 90+6\'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, Everton deplasmanında 2-2 berabere kaldı. 88. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle 2-1 öne geçen Manchester United, 90+6'da Ainsley Maitland-Niles'ın golüne engel olamayınca 3 puanı son saniyelerde bıraktı.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Everton ile Manchester United, Hill Dickinson Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

MANCHESTER UNITED İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİ

İlk yarıda iki takım da gol bulamazken, karşılaşmanın gol perdesini 47. dakikada Bryan Mbeumo açtı. Manchester United, Mbeumo'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

EVERTON 83'TE EŞİTLEDİ

Manchester United uzun süre skor üstünlüğünü korusa da Everton, 83. dakikada Tyrique George'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

SESKO 88'DE SAHNEYE ÇIKTI

Konuk ekip beraberlik golüne hızlı cevap verdi. 88. dakikada Benjamin Sesko, Everton filelerini havalandırarak Manchester United'ı yeniden öne geçirdi: 1-2. Manchester United galibiyete çok yaklaşırken uzatma dakikalarında büyük bir şok yaşadı.

90+6'DA GALİBİYET ELDEN GİTTİ

Everton, karşılaşmanın 90+6. dakikasında Ainsley Maitland-Niles ile golü buldu ve skoru 2-2'ye getirdi. Kalan kısa bölümde başka gol olmayınca Manchester United, galibiyeti son anda kaçırarak Everton deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

MANCHESTER UNITED 4 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Manchester United puanını 4'e, Everton ise 5'e yükseltti. Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United sahasında Manchester City ile derbiye çıkacak. Everton ise Tottenham deplasmanına konuk olacak.

O şahane golden kareler;

Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı
Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı
Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı
Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı

Manchester United, Manchester, Everton, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Geçen yıl 130 bindi, şimdi 150 bin TL Talip olan yok Geçen yıl 130 bindi, şimdi 150 bin TL! Talip olan yok
Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor

19:50
Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor Parasını bakın nereye veriyor
Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor! Parasını bakın nereye veriyor
19:14
Nereden nereye Kulüpsüz kalan Icardi’yi görenler şaşırdı
Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı
19:10
Amedspor’dan müthiş geri dönüş 2-0’dan gelip puan aldılar
Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar
19:06
Çorum FK’dan tarihi galibiyet Eyüpspor’u sahadan sildiler
Çorum FK'dan tarihi galibiyet! Eyüpspor'u sahadan sildiler
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:37
Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu
Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
18:22
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
17:45
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
16:13
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 19:56:37. #7.12#
SON DAKİKA: Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement