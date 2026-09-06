İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentinde ABD ordusuna ait PSS-T tipi sabit gözetleme balonunu Şahid-136 kamikaze İHA ile vurduğunu duyurdu. İran devlet televizyonu ise ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin Devrim Muhafızları tarafından vurulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentinde ABD ordusuna ait sabit gözetleme balonunu kamikaze İHA ile vurduğunu duyururken, İran devlet televizyonu ise ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin Devrim Muhafızları tarafından vurulduğunu bildirdi.

"ABD'YE AİT GÖZZETLEME BALONU İMHA EDİLDİ"

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Geçen hafta çarşamba günü sabaha karşı, Kuzey Irak'ta Erbil Havalimanı çevresine konuşlandırılmış ABD ordusuna ait PSS-T model bir gözetleme balonu, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerine ait Şahid-136 İHA'ları tarafından hedef alınarak imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Balonun vurulma anına ait olduğu savunulan görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu balonun geleneksel uçan balonlardan farklı olarak belirli bir noktada sabit şekilde konuşlandırıldığı ve gözetleme kulesi gibi kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 35 metre uzunluğundaki balonun 500 kilograma kadar çeşitli yük taşıyabildiği öne sürüldü. Resmi olarak açıklanmış kesin bir irtifa bulunmamakla birlikte, bazı kaynaklara göre balonun yaklaşık 750 metre yükseklikte konuşlandırıldığı belirtildi.

Vurulan balonun çevresini 24 saat boyunca gözetleyebildiği ve genellikle bir aya kadar havada kalabildiği ifade edildi.

UÇAK VE MUHRİP GEMİLERİ DE VURULDU

İran devlet televizyonu, ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin Devrim Muhafızları tarafından vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

"MİSİLLEME SALDIRILARI"

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, söz konusu saldırıların ABD'nin 3 İran petrol tankerine saldırmasına misilleme olarak gerçekleştiği belirtildi.

Görüntüdeki anlatımda, ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin İran'ın geliştirdiği Kasım Basir füzeleriyle vurulduğu ve saldırının ardından söz konusu savaş gemilerinin bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü.

İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisini balistik füzelerle hedef aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Güncel, Dünya, Erbil, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu - Son Dakika

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