Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek - Son Dakika
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Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Trump: İran savaşı 3 Kasım\'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü. İran'ın daha fazla dayanamayacağını savunan Trump, savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarının da düşeceğini belirtirken, Tahran'la müzakere ihtimalini tamamen dışlamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken İran'la devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, savaşın sona ereceği tarihle ilgili 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerini işaret etti.

“SAVAŞ SEÇİMDEN HEMEN SONRA BİTECEK”

İran'ın daha fazla dayanamayacağını savunan Trump, savaşın seçimlerin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü.

Trump, “Savaşın seçimden hemen sonra sona ereceğini düşünüyorum çünkü artık daha fazla dayanamazlar. Seçimi etkilemeye çalışmak için çaresiz durumdalar” dedi.

Trump'ın açıklamasına göre savaşın sona ermesi için işaret ettiği tarih, 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen sonrası oldu.

İRAN'LA MÜZAKEREYE KAPIYI TAMAMEN KAPATMADI

Trump, İran'la yeni bir müzakere ihtimaline ilişkin de konuştu. Washington'ın şu aşamada müzakere arayışında olmadığını belirten ABD Başkanı, buna rağmen görüşmelerin gerçekleşebileceğini söyledi.

Trump, “Bir müzakere mümkün olabilir ancak şu anda baktığımız bir şey değil” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ SALDIRI MESAJI

Trump'ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı oldu. Bölgede İran ile ABD arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken Trump, ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonların devam edeceği mesajını verdi.

ABD Başkanı, saldırılarla ilgili “Çok daha fazlasını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

İran ise ABD'nin beş İran petrol tankerini vurmasının ardından Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiyi hedef aldığını açıkladı. Bölgede yeniden tırmanan gerilim Brent petrolün varil fiyatının 100 doların üzerine çıkmasına neden oldu.

PETROL FİYATLARI İÇİN DE SEÇİMLERİ İŞARET ETTİ

Trump, savaşın sona ermesinin petrol fiyatlarını da aşağı çekeceğini savundu. ABD Başkanı, fiyatların seçimlerin ardından hızla gerilemesini beklediğini söyledi.

Trump'ın açıklamaları, İran savaşının yedinci ayına girdiği ve Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

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Son Dakika Donald Trump Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • poyraz can poyraz can:
    yalan söylediğini eminim herkes anlıyor 0 2 Yanıtla
  • Böyle Şey mi Olur Tv Böyle Şey mi Olur Tv:
    UYANIK sarı kafa, seçimler yapılsın ben seçileiym diyor. gerisi hikaye... sürekli diyor bitecek birşey yok 0 2 Yanıtla
  • ibrahim polat ibrahim polat:
    bunun kadar yalan konuşan bir lider daha yok 0 1 Yanıtla
    osman şahin osman şahin:
    Biri daha var 0 0
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