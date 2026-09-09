Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye\'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Türkçe'nin seçmeli ders statüsünden çıkarılarak yerine Fransızca'nın getirilmesi tepkilere yol açtı. Türkmen temsilciler ile Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği kararın değiştirilmesi için girişimlerde bulunurken, konunun Cumhurbaşkanı Ahmed Şara düzeyindeki temaslara da taşındığı bildirildi. Türkiye'den Suriye'ye dönen yüz binlerce öğrenci ve aile, Türkçe'nin yeniden seçmeli ders olarak müfredata alınmasını bekliyor.

Suriye genelinde Türkçe'nin seçmeli dil kategorisinden çıkarılarak yerine Fransızca'nın getirilmesi geniş çaplı tepkilere yol açtı. Suriye Millî Eğitim Bakanlığı kararı "yeni müfredatın yetişmemesi nedeniyle Esad dönemi müfredatının uygulanması" şeklinde açıklarken, Türkmen temsilciler ve Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği mağduriyetin giderilmesi için üst düzey girişim başlattı.

ESAD DÖNEMİ MÜFREDATI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Türkiye gazetesindeki habere göre; Suriye genelinde alınan karara göre Türkçe'nin seçmeli ders statüsünden çıkarılıp müfredata Fransızca'nın dahil edilmesi, özellikle Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 2017 yılından bu yana başarıyla uygulanan eğitim modelini riske attı. Suriye makamları, yeni eğitim-öğretim dönemine yeni müfredatın yetişmediğini ve bu nedenle devrik Esad rejiminin müfredatının zorunlu olarak uygulandığını savundu.

Gelişmeler üzerine Suriye Türkmen Meclisi kapsayıcı bir rapor hazırlayarak Suriye Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerine sundu. Suriye Türkmen Meclisi Halep Sorumlusu Hüseyin İsa, kararın yalnızca Türkmenleri değil, Türkiye'den ülkelerine dönüş yapan yüz binlerce Suriyeli öğrenciyi de olumsuz etkileyeceğini vurguladı. İsa, ilk ve orta öğrenimini Türkiye'de tamamlayıp dönen çocukların dil donanımlarının sıfırlanma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, iki ülke arasında kurulan güçlü kardeşlik bağlarının ve eğitim kazanımlarının heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

KÜRTÇE İÇİN ÇIKARILAN KARARNAME TÜRKÇE İÇİN DE TALEP EDİLİYOR

Suriye'de 2026 yılında çıkarılan 13 sayılı Kararname ile Kürt vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde Kürtçenin resmî ve özel okullarda seçmeli dil olarak kabul edilmesini hatırlatan Türkmen temsilciler ve STK'lar, benzer bir adımın Türkçe için de atılmasını istiyor. Suriye Anayasası'nın "Arapça devletin resmî dilidir" maddesine sadık kalınarak, Türkçe'nin de yeni dönem müfredatına seçmeli ders olarak eklenmesi talep ediliyor. Toplumun farklı kesimleri, yeni Suriye'nin etnik ve kültürel zenginliğini yansıtacak kararnamelerin adil bir şekilde genişletilmesi gerektiği görüşünü savunuyor.

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ VE AİLE ÇÖZÜM BEKLİYOR

Resmî veriler doğrultusunda, 2024-2026 yılları arasında 600 binden fazla Suriyeli Türkiye'den vatanına geri döndü. Geçtiğimiz yıllarda görev yapan 5 bin 555 Türkçe öğretmeni vasıtasıyla yaklaşık 390 bin Suriyeli öğrenciye Türkçe eğitimi verilmişti. Türk Millî Eğitim Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların katkılarıyla oluşturulan bu eğitim birikiminin korunması hedefleniyor. Yaşanan eğitim krizinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara düzeyinde de temaslara konu olduğu ve sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulması yönündeki beklentinin yüksek olduğu bildirildi.

Şam Büyükelçiliği, Türkiye, Suriye, Güncel, Gündem, Şara, Son Dakika

Son Dakika Gündem Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Karşınızda Esad yok Avrupa var Amerika olsun Avrupa olsun onların dedikleri olur 6 0 Yanıtla
    Murat Gelmez Murat Gelmez:
    bırde turkıyedekı egıtım sıfır bundan da olabılır... 1 1
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Ne oldu paşinyan raks edirdin 1 0 Yanıtla
  • fikret fikret :
    olsun alamanya bizi kıskanıyor. :) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı yardımcısı hükümeti topa tuttu Konu: İnternet yasakları Cumhurbaşkanı yardımcısı hükümeti topa tuttu! Konu: İnternet yasakları
İsrail’de dengeler değişiyor Netanyahu’ya rakibinden 7 puan fark İsrail'de dengeler değişiyor! Netanyahu'ya rakibinden 7 puan fark
Yemen’in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı Yemen'in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı
Belçika’dan yönetilen örgüte İzmir’de darbe 87 taşınmaz ve 4 tekneye Belçika'dan yönetilen örgüte İzmir'de darbe! 87 taşınmaz ve 4 tekneye
Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı
İstanbul’un göbeğinde esrarengiz kaza Araçtaki fors ve kart dikkat çekti İstanbul'un göbeğinde esrarengiz kaza! Araçtaki fors ve kart dikkat çekti

08:34
MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar Bu kez rakibi insan değil
MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar! Bu kez rakibi insan değil
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
08:12
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur
Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
08:04
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
07:19
3 kent alevlerle savaşıyor Yüzlerce ev tahliye edildi
3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi
03:50
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 08:45:39. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement