MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar! Bu kez rakibi insan değil - Son Dakika
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MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar! Bu kez rakibi insan değil

MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar! Bu kez rakibi insan değil
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MMA dövüşçüsü Cole Johnson, yetişkin bir şempanzeyle karşı karşıya geleceğini açıkladı. Büyük şaşkınlık yaratan karşılaşmanın 11 Eylül'de gerçekleştirileceği ve canlı yayınlanacağı belirtildi.

MMA dünyasından sıra dışı bir açıklama geldi. Dövüşçü Cole Johnson, bu kez kafese başka bir dövüşçüyle değil, yetişkin bir şempanzeyle çıkacağını duyurdu.

TARİHİ DE AÇIKLADI

Johnson'ın açıklamasına göre sıra dışı karşılaşma 11 Eylül'de gerçekleştirilecek. Mücadelenin canlı olarak yayınlanacağı da belirtildi.

MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar! Bu kez rakibi insan değil

YETİŞKİN ŞEMPANZEYLE KARŞILAŞACAK

Profesyonel dövüş müsabakalarından oldukça farklı olan karşılaşmada Johnson'ın yetişkin bir şempanzeyle mücadele edeceği öne sürülüyor. Organizasyonun formatı ve güvenlik önlemlerine ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar! Bu kez rakibi insan değil - Son Dakika

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