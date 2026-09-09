3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi - Son Dakika
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3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi

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Antalya, Adana ve Mersin'deki orman yangınlarıyla mücadele havadan ve karadan sürüyor. Antalya ve Mersin'deki yangınların enerjisi düşürülürken, Adana'da rüzgarın etkisiyle üç ilçeye yayılan alevlere müdahale devam ediyor. Antalya'da 254, Adana'da ise 40 ev tedbir amacıyla tahliye edilirken, bölgelerde çok sayıda ekip seferber edildi.

Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan dört ayrı orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yürütülen müdahalelerle sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya ve Mersin'deki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıklarken, Adana'da üç ilçeye yayılan alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor.

ANTALYA'DA RÜZGAR ALEVLERİ YENİDEN KÖRÜKLEDİ

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde pazartesi akşamı başlayan ve üçüncü gününe giren orman yangınında hareketli saatler yaşandı. Gün içinde enerjisi düşürülen alevler, akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgarın etkisiyle yeniden parlayarak bazı yerleşim yerlerindeki evlere sıçradı. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.

3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi

Aksu ve Kumluca ilçelerinde toplam 254 ev risk nedeniyle tahliye edilirken, Kumluca'daki yangında 10 ev ve seralar zarar gördü. Güvenlik gerekçesiyle Antalya-Isparta kara yolu trafiğe kapatıldı. Elektrik altyapısının zarar görmesi nedeniyle 2 binden fazla aboneye elektrik verilemediği bildirildi. Gece boyunca sürdürülen yoğun çalışmalar sonucunda yangının enerjisinin yeniden düşürüldüğü kaydedildi.

3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi

MERSİN'DEKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisinde, muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personelin yanı sıra çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sayesinde yangının enerjisi düşürülürken, alevleri tamamen kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi

ADANA'DA YANGIN 3 İLÇEYE SIÇRADI

Adana'nın Kozan ilçesinde salı günü iki farklı noktada patlak veren yangınlardan Düzağaç mevkisindeki alevler kontrol altına alındı. Ancak Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan diğer yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek komşu ilçeler Aladağ ve İmamoğlu'ndaki ormanlık alanlara sıçradı.

3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme faaliyetlerine sabah saatlerinde hava araçları da katıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Enizçakırı Mahallesi'nde devam eden yangın nedeniyle tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği duyuruldu. Bölgede şu ana kadar 130 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi

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Son Dakika Gündem 3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi - Son Dakika

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