Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı! Türkiye fiyatları dudak uçuklattı

Apple'ın merakla beklenen etkinliği bu gece gerçekleştirildi. Teknoloji devi, etkinlikte 3 yeni iPhone modelinin üzerindeki perdeyi kaldırdı. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo da ilk kez görücüye çıktı.

IPHONE 18 PRO 137 BİN 999 TL'DEN BAŞLIYOR

Apple'ın yeni Pro modelinin Türkiye başlangıç fiyatı 137 bin 999 TL olarak açıklandı. iPhone 18 Pro, 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere dört farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak.

256 GB: 137 bin 999 TL

512 GB: 154 bin 999 TL

1 TB: 189 bin 999 TL

2 TB: 243 bin 999 TL

IPHONE 18 PRO MAX 149 BİN 999 TL'DEN SATILACAK

Serinin daha büyük ekranlı modeli iPhone 18 Pro Max'in Türkiye başlangıç fiyatı ise 149 bin 999 TL oldu. 2 TB depolama alanına sahip en üst versiyonun fiyatı 255 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor.

256 GB: 149 bin 999 TL

512 GB: 166 bin 999 TL

1 TB: 200 bin 999 TL

2 TB: 255 bin 999 TL

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX'İN ÖZELLİKLERİ

Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max'te yeni A20 Pro çipe yer verdi. 2 nanometre teknolojisiyle üretilen işlemcide 6 çekirdekli CPU ve 7 çekirdekli GPU bulunuyor. Apple'a göre yeni GPU, A19 Pro'ya kıyasla yüzde 40'a kadar daha hızlı çalışıyor.

Kamera tarafında ise 48 MP Fusion Ana kamera dikkat çekiyor. Apple, iPhone'da ilk kez değişken diyafram teknolojisini kullanarak kullanıcılara çekim sırasında daha fazla kontrol sağlıyor. Yeni Pro modellerinde Dynamic Island da küçültüldü.

Apple ayrıca yeni modellerde pil ve şarj performansını geliştirdi. iPhone 18 Pro yaklaşık 15 dakikada yüzde 50 şarja ulaşabiliyor. iPhone 18 Pro Max ise Apple'ın açıklamasına göre şimdiye kadarki en uzun pil ömrünü sunan iPhone modeli oldu.

Yeni Pro modeller siyah, gümüş, buzul ve burgonya olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor.

ÖN SİPARİŞLER CUMARTESİ BAŞLAYACAK

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için Türkiye'de ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Telefonlar 18 Eylül Cuma günü satışa sunulacak.

GECENİN SÜRPRİZİ IPHONE DUO OLDU

Apple'ın bu geceki etkinliğinde en fazla dikkat çeken telefon ise iPhone Duo oldu. Şirket, ilk kez katlanabilir bir iPhone tanıtarak ürün tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Kitap gibi açılıp kapanan telefonun dış tarafında 5,4 inç, açıldığında ise 7,6 inç Super Retina XDR ekran bulunuyor. İç ekran, iPhone 18 Pro Max'e kıyasla yüzde 50 daha geniş görüntüleme alanı sağlıyor.

TOUCH ID GERİ DÖNDÜ

iPhone Duo'da dikkat çeken yeniliklerden biri de Touch ID'nin geri dönmesi oldu. Apple, katlanabilir modelde parmak izi sensörünü telefonun yan düğmesine yerleştirdi.

iPhone Duo da gücünü A20 Pro çipten alıyor. Cihazda iki adet 48 MP arka kamera bulunurken, katlanabilir iç ekranın altında kullanılmadığı zaman görünmeyen bir FaceTime kamerası yer alıyor. Telefon ayrıca Apple Pencil desteğine de sahip olacak.

IPHONE DUO'NUN FİYATI 336 BİN TL'YE DAYANIYOR

Apple'ın ilk katlanabilir telefonunun Türkiye fiyatı ise diğer iki modelin oldukça üzerinde. iPhone Duo'nun 256 GB'lık versiyonu 229 bin 999 TL'den başlıyor. En yüksek depolama seçeneği olan 2 TB'ta fiyat 335 bin 999 TL'ye ulaşıyor.

256 GB: 229 bin 999 TL

512 GB: 246 bin 999 TL

1 TB: 280 bin 999 TL

2 TB: 335 bin 999 TL

IPHONE DUO İÇİN BİR AY DAHA BEKLENECEK

iPhone Duo, Pro modellerinden daha sonra kullanıcılarla buluşacak. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde 16 Ekim Cuma günü ön siparişe açılacak telefon, 23 Ekim Cuma günü satışa çıkacak.

3 TELEFONUN EN UCUZU 137 BİN 999 TL

Apple'ın bu gece tanıttığı üç telefon arasında en düşük başlangıç fiyatına sahip model 137 bin 999 TL ile iPhone 18 Pro oldu. iPhone 18 Pro Max 149 bin 999 TL'den, iPhone Duo ise 229 bin 999 TL'den başlayacak. En yüksek fiyat ise 335 bin 999 TL'lik iPhone Duo 2 TB modelinde görülecek.