Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam - Son Dakika
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Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam

Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam
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Singapur hükümeti, dünyanın en yüksek maaş alan siyasi lideri olan başbakanlarının maaşına yıllık brüt 1 milyon doların üstünde zam yapılacağını açıkladı.

Singapur hükümeti, Başbakan Lawrence Wong'un yıllık maaşında 1,4 milyon Singapur doları (yaklaşık 1,1 milyon ABD doları) artış yapılacağını açıkladı. Halihazırda dünyanın en yüksek maaş alan siyasi lideri olan Wong'un yıllık kazancı, yüzde 60'tan fazla artarak 3,6 milyon Singapur dolarına (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) yükselecek. Wong, maaş artışını beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını duyurdu.

Singapur'da başbakan, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerinin maaşlarının artırılması kararlaştırıldı. Düzenlemeyle birlikte Başbakan Lawrence Wong'un yıllık ücret paketine 1,4 milyon Singapur doları eklenecek.

MAAŞI YÜZDE 60'TAN FAZLA ARTACAK

Yıllık 2,2 milyon Singapur doları kazanan Wong'un yeni ücret paketinin 3,6 milyon Singapur dolarına, yani yaklaşık 2,8 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Wong, yapılacak maaş artışını önümüzdeki beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

DÜNYANIN EN YÜKSEK MAAŞ ALAN SİYASİ LİDERİ

Wong, zam öncesinde de dünyanın en yüksek maaş alan siyasi liderleri arasında açık ara ilk sırada yer alıyordu. Verilen rakamlara göre Hong Kong İcra Kurulu Başkanı John Lee yaklaşık 719 bin dolar, İsviçre Devlet Başkanı Guy Parmelin ise yaklaşık 606 bin dolar yıllık gelir elde ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllık maaşı 400 bin dolar olarak belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllık maaşının ise temmuz zammının ardından yaklaşık 87 bin 900 dolar olduğu hesaplanıyor.

"YETENEKLİ İSİMLERİ SİYASETE ÇEKMEK İSTİYORUZ"

Wong, bakanların maaşlarının Singapur'daki vatandaşların büyük bölümünün kazancından çok daha yüksek olması nedeniyle eleştirilmesini anlayışla karşıladığını belirtti. Ancak iş dünyasının liderlerini ve üst düzey kamu görevlilerini siyasete çekmenin giderek zorlaştığını savundu.

Wong, maaş artışlarının gerekçesini şu sözlerle anlattı:

“Genel olarak bunun bana ve gelecekteki başbakanlara, yetenekli Singapurluları öne çıkmaya ve Singapur için mümkün olan en güçlü ekibi kurmaya ikna etme konusunda daha iyi bir fırsat vereceğine inanıyorum.”

BAKANLARIN MAAŞLARI DA ARTIRILACAK

Singapur'da bakanların yaklaşık 1,1 milyon Singapur doları olan temel yıllık ücret paketinin 1,2 milyon Singapur dolarına yükselmesi planlanıyor. Performansa bağlı ödemelerle birlikte çoğu bakanın yıllık gelirinin yaklaşık 1,35 milyon Singapur dolarına ulaşabileceği belirtiliyor.

Ücret paketlerinin bir bölümü işsizlik oranı, gelir artışı ve GSYH büyümesi gibi ekonomik göstergelere bağlı olarak belirleniyor.

HÜKÜMETİN SAVUNMASI: YOLSUZLUĞU CAYDIRIYOR

Singapur hükümeti uzun yıllardır bakanlara yüksek maaş ödenmesinin yolsuzluğu caydırmaya yardımcı olduğunu savunuyor. Hükümet, ülkenin Transparency International'ın Yolsuzluk Algı Endeksi'nde üst sıralarda bulunmasını da bu sistemin başarısının göstergelerinden biri olarak değerlendiriyor.

Ancak ülkedeki medyan aylık gelirin 5 bin 775 Singapur doları seviyesinde olması, siyasi yöneticilere ödenen yüksek ücretleri tartışmalı hale getiriyor.

ZAM KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Karar, artan yaşam maliyetleri ve iş güvencesine ilişkin endişelerin sürdüğü Singapur'da eleştirilere neden oldu. Hükümet verilerine göre ülkedeki işten çıkarmalar son çeyrekte son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları kararın mevcut ekonomik şartlarla uyuşmadığını savunurken, maaş artışını destekleyenler ise ülkenin yönetiminde en nitelikli kişilerin görev alabilmesi için rekabetçi ücretlerin gerekli olduğunu belirtti.

Kaynak: BBC

Singapur, Ekonomi, Dünya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam - Son Dakika

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