Oto tamircisindeki feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oto tamircisindeki feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Oto tamircisindeki feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Hatay'ın da çırak olarak çalıştığı oto tamirhanesinde bakımını yaptığı aracın motorunda yaşanan patlamada kopan parçanın başına isabet ettiği 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti.

Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir oto tamirhanesinde meydana gelen patlamada, motor parçası başına isabet eden 13 yaşındaki çırak Tunç Çam yaşamını yitirdi.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE PATLADI

Olay, Sanayi Sitesi'nde bulunan bir araç bakım servisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamirhanede çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, ustalarıyla birlikte bakımı yapılan bir aracın motor kısmını incelediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

KOPAN PARÇA BAŞINA İSABET ETTİ

Patlamanın şiddetiyle motordan fırlayan demir bir parça, o sırada aracın yanı başında duran küçük Tunç’un başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz çocuğu gören mesai arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, 13 yaşındaki Tunç Çam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çam’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen talihsiz çocuğun yakınları sinir krizleri geçirdi.

Polis ekipleri, patlamanın çıkış nedenini belirlemek için tamirhanede detaylı inceleme başlatırken, işletme sahibi ve iş yeri çalışanları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

Oto tamircisindeki feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

İş Kazası, Samandağ, 3. Sayfa, Çocuk, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto tamircisindeki feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oto tamircisindeki feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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