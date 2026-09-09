Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi - Son Dakika
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Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi

Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile karşılaşan Galatasaray, 22. dakikada Altimira'nın sert faulü sonrası kırmızı kart beklerken VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Sporting CP ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, kırmızı kart bekledi. 

GALATASARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ

Mücadelenin 22. dakikasında Sporting'in orta saha oyuncusu Altimira, Aleksey Batrakov'a orta alanda çok sert bir faul yaptı. Batrakov'un yerde kalmasının ardından oyunu durduran Norveçli hakem Espen Eskas, sarı kart gösterdi. 

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Kritik pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) odasıyla temas kuran mücadelenin hakemi, inceleme önerisi almamasının ardından oyunu kaldığı yerden devam ettirdi. Galatasaray’da teknik direktör ve yedek kulübesi, hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Sporting, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 6xjsc69n5h 6xjsc69n5h:
    net kırmızı 2 2 Yanıtla
  • Rz.20040951 Rz.20040951:
    yerli hakem olsa farklı kazanırız 1 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    vallaha hakemi hic kotulemeyin. butun takdir hakkini bizden yana kullandi 1 0 Yanıtla
  • adem baran adem baran:
    türk hakem sanki macı yöneten kartlıl değil avrupada 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi - Son Dakika
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