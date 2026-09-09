Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Sporting CP ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, kırmızı kart bekledi.

GALATASARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ

Mücadelenin 22. dakikasında Sporting'in orta saha oyuncusu Altimira, Aleksey Batrakov'a orta alanda çok sert bir faul yaptı. Batrakov'un yerde kalmasının ardından oyunu durduran Norveçli hakem Espen Eskas, sarı kart gösterdi.

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Kritik pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) odasıyla temas kuran mücadelenin hakemi, inceleme önerisi almamasının ardından oyunu kaldığı yerden devam ettirdi. Galatasaray’da teknik direktör ve yedek kulübesi, hakem yönetimine sert tepki gösterdi.