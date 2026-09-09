Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Son Dakika
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Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü

Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
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Otomobil satışlarındaki gerilemenin ardından markalar kampanyalara yöneldi. Bazı modellerde 300-400 bin TL'ye varan indirimler uygulanırken, müşterilere 1-1,5 milyon TL'ye kadar sıfır faizli finansman ve takas fırsatları da sunulmaya başlandı.

Yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişimde yaşanan zorluklar otomotiv sektöründeki satışları olumsuz etkiledi. Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında yaşanan gerilemenin ardından markalar, yılın kalan bölümünde müşterileri yeniden bayilere çekmek için indirim kampanyalarına ağırlık verdi.

AĞUSTOSTA SATIŞLAR YÜZDE 20,28 DÜŞTÜ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,28 daraldı. Toplam satışlar 81 bin 31 adet seviyesinde kalırken, yılın ilk 8 ayındaki gerileme yüzde 13,78'e ulaştı.

Sektör temsilcisi Can Hızar, satışlardaki düşüşte krediye erişimde yaşanan sıkıntıların önemli rol oynadığını belirtti. Hızar, 2 milyon TL'nin üzerindeki araçlarda BDDK düzenlemeleri nedeniyle kredi kullanımının bulunmadığını ifade etti.

FİYATLAR 400 BİN TL'YE KADAR DÜŞTÜ

Satışların gerilemesinin ardından otomobil markaları kampanyalarını artırdı. Hızar, bazı modellerin liste fiyatının 300 bin ila 400 bin TL altında satıldığını belirtti.

Markaların özellikle eylül ayından itibaren yılın kalan dört ayında satışların yeniden hareketlenmesini beklediği ifade edildi.

1,5 MİLYON TL'YE KADAR SIFIR FAİZ

Kampanyalar yalnızca fiyat indirimleriyle sınırlı kalmadı. Vergi levhası bulunan ticari müşterilere yönelik 1 milyon TL ile 1,5 milyon TL arasında sıfır faizli finansman seçenekleri sunulurken, çiftçiler için de sıfır faiz avantajları devreye alındı.

Araçlarını değiştirmek isteyen tüketicilere yönelik takas desteği de markaların satışları artırmak için sunduğu seçenekler arasında yer aldı.

YILIN SON DÖRT AYINDAN UMUTLULAR

Sektör temsilcileri, yılın kalan döneminde kampanyaların etkisiyle otomobil satışlarının yeniden hareketlenmesini bekliyor. İndirim, sıfır faiz ve takas fırsatlarının marka, model ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Zaten şişirilmiş Fiyatlarda ellerinde patladı ellerindeki stokları tüketmeye çalışıyorlar vatandaş uyanık olup da almasa daha çok indirirler 8 0 Yanıtla
    Kzk Kzk :
    Araba zaten 1.900 da, 2600 den 2050 ye indiriyorlar 2 0
  • Akbt Drn Akbt Drn:
    HİKAYE 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    Ecevit'in armagini birdevalik dediler normal vergi oldu burası laik Türkiye herşey normal 0 0 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    beter olsunlar 0 0 Yanıtla
  • Bülent Sanal Bülent Sanal:
    millette para yok daha cok duser 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Son Dakika
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