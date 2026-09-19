Eskişehir Çifteler'de Emrah Yakar'ın ölümü sonrası ağabeyi ile Arda Yakar tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir Çifteler'de Emrah Yakar'ın ölümü sonrası ağabeyi ile Arda Yakar tutuklandı

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Eskişehir Çifteler\'de Emrah Yakar\'ın ölümü sonrası ağabeyi ile Arda Yakar tutuklandı
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Eskişehir Çifteler'de oto galericilik yapan Emrah Yakar, iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ağabeyi Adem Yakar ile Arda Yakar tutuklanırken, diğer şüpheli U.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde bıçaklı kavgada öldürülen Emrah Yakar (25)'ın gözaltına alınan ağabeyi Adem Yakar (26) ile Arda Yakar (21) tutuklandı.

Çifteler ilçesine bağlı Adalar Mahallesi'nde önceki gün oto galericilik yapan Emrah Yakar, iş yerinde ağabeyi Adem Yakar, U.Ç. (41) ve Arda Yakar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yakar, bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Emrah Yakar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karıştığı belirtilen ağabey Adem Yakar, U.Ç. ve Arda Yakar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Çifteler Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Adem Yakar 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan, Arda Yakar ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli U.Ç. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
EskişehirÇifteler3. SayfaOlaylarCinayetGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Çifteler'de Emrah Yakar'ın ölümü sonrası ağabeyi ile Arda Yakar tutuklandı - Son Dakika
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