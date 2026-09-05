Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi - Son Dakika
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Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi

Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi
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Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce tanık olarak ifade veren doktor Nurettin Demirkol, beyanları ile HTS kayıtları, ihbar tutanakları ve diğer tanık anlatımları arasında çelişkiler tespit edilmesinin ardından "yalan tanıklık" suçundan tutuklandı. Demirkol'un savcılık ve hakimlik sorgusunda özellikle olay günü yaptığı telefon görüşmeleri ve çiftlikte gördüğü kişilerle ilgili sorulara verdiği yanıtlar dosyaya girdi.

Tutuklanan doktor Nurettin Demirkol, Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili verdiği ifadede dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirkol, yaşanan olayın birçok ayrıntısını hatırlamadığını söylerken, Denizolgun’u gördüğü andaki durumunu da anlattı.

“BEN Mİ ARADIM, BAŞKASI MI ARADI HATIRLAMIYORUM”

Savcılık, Demirkol’a daha önce polis ve sağlık ekiplerini kimin aradığını bilmediğini söylemesine rağmen 155 ihbar kayıtlarında telefonundan arama yapıldığının görülmesini sordu. Demirkol, “Ben olay günü ben mi aradım başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir.” yanıtını verdi. 

“1 HAFTA ÖNCE TAKİBİNİ YAPTIĞIM HASTAYI DAHİ HATIRLAMIYORUM”

Telefon görüşmelerini hatırlamasına rağmen ihbarı neden hatırlamadığı da sorulan Demirkol ifadesinde, “Ben 1 hafta önce takibini yaptığım hastayı dahi hatırlamıyorum. Bu nedenle hatırlayamamış olmam gayet uygundur.” dedi. Demirkol, polislerin kendisini hangi numaradan aradığını da hatırlamadığını söyledi.

AİLE DOKTORU SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Daha önce Denizolgun’un özel doktoru olmadığını söyleyen Demirkol’a, olay yerine gelen görevlilerin “aile doktoru” beyanlarına ilişkin sorular da yöneltildi. Demirkol, “Ben maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum. Bu tabirden neyin kastedildiğini bilmediğim için aile doktoru olup olmadığımı bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

HTS KAYITLARI DA SORULDU

Sorguda, Demirkol’un olay günü Kısıklı’daki evinde olduğunu söylemesine rağmen belirli saatlerde bölgede baz kaydının bulunmaması da gündeme geldi. Demirkol bu duruma, “Benim 2 gün baz kaydımın olmaması mümkün değildir. O gün ikametimdeydim. Aksi bir durum hatırlamıyorum. Baz kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum.” sözleriyle karşılık verdi.

“TELEFONUMU ORTADA BIRAKTIM”

Polisi kendisinin arayıp aramadığı tekrar sorulan Demirkol, “Ben o gün telefonumu ortada bıraktım. Bu nedenle gelip giden şahıslardan biri bile aramış olabilir. Polislerin beyanı hususunda ben arayıp aramadığımı hatırlamıyorum.” dedi. Demirkol, Hilmi Tuna Kuriş, Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş’in olay yerinde bulunup bulunmadığına ilişkin sorulara da büyük ölçüde hatırlamadığı yönünde ifade verdi.

“YALAN KELİMESİ BENİ ÜZÜYOR”

Hakimlik sorgusunda suçlamaları reddeden Demirkol, “Yalan kelimesi beni üzüyor.” diyerek yaklaşık 10 yıl önce yaşanan olayların ayrıntılarını hatırlamakta zorlandığını savundu. Demirkol, “Ben 1 ay önce yatan hastamı hatırlamıyorum. Binlerce ölüm gördüm. Yüz binlerce hasta baktım.” ifadelerini kullandı. Denizolgun’u gördüğünde hayatını kaybetmiş olduğunu belirten Demirkol, “Ben gittiğimde maktul ölüydü. Ölüm yeni değildi.” dedi.

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Son Dakika Mahkeme Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun 'hatırlamıyorum' savunması yetmedi - Son Dakika

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