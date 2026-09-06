Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül’ün acısı yürek burktu. Kılıç’tan yaklaşık iki gündür haber alamayan Esmergül, oyuncunun evine gittiğinde sevgilisinin cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Büyük bir şok yaşayan Esmergül, Kılıç’ın ardından yaptığı duygusal paylaşımla yaşadığı acıyı gözler önüne serdi.

CANSIZ BEDENİNİ SEVGİLİSİ BULMUŞTU

Serhat Kılıç’tan yaklaşık iki gün boyunca haber alamayan sevgilisi Özlem Esmergül, kendisine ulaşamayınca oyuncunun evine gitmişti. Esmergül, Kılıç’ı evinde hareketsiz halde bulmuş ve durumu ekiplere bildirmişti.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, 51 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Kılıç’ın evinde yapılan incelemede yasaklı madde bulunduğu öğrenilmiş, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı açıklanmıştı.

“DÜNYAYA BİR DAHA GELİRSEK YİNE SENİ BULACAĞIM”

Yaşadığı büyük acının ardından Özlem Esmergül, sosyal medya hesabından Serhat Kılıç’a veda etti.

Esmergül, 8 yıllık sevgilisine yönelik paylaşımında, “Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim…” ifadelerini kullandı.

“HAYATIMIN EN BÜYÜK AŞKI”

Kılıç’a “gözümün nuru, başımın tacı” diye seslenen Esmergül, paylaşımında sevgilisini şu sözlerle anlattı:

“Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm…”

“BEN HAYATIMDA HİÇ BÖYLE SEVİLMEDİM”

Serhat Kılıç ile 8 yıllık birlikteliğini sürdüren Esmergül, oyuncuya duyduğu sevgiyi “Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim” sözleriyle ifade etti.

Esmergül, duygusal paylaşımını “Beni hasretine mahkum ettin” sözleriyle tamamladı. Sevgilisinin cansız bedenini evinde bulan Esmergül’ün bu sözleri, Kılıç’ın sevenlerini de derinden etkiledi.