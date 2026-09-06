Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin - Son Dakika
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Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin

Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin
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51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın ardından 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül’ün veda sözleri yürekleri dağladı. Kılıç’tan iki gün boyunca haber alamayınca evine giden Esmergül, sevdiği adamın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Yaşadığı büyük şokun ardından duygularını sosyal medyada paylaşan Esmergül, “Dünyaya bir daha gelirsek yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım” sözleriyle Kılıç’a veda etti.

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül’ün acısı yürek burktu. Kılıç’tan yaklaşık iki gündür haber alamayan Esmergül, oyuncunun evine gittiğinde sevgilisinin cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Büyük bir şok yaşayan Esmergül, Kılıç’ın ardından yaptığı duygusal paylaşımla yaşadığı acıyı gözler önüne serdi.

CANSIZ BEDENİNİ SEVGİLİSİ BULMUŞTU

Serhat Kılıç’tan yaklaşık iki gün boyunca haber alamayan sevgilisi Özlem Esmergül, kendisine ulaşamayınca oyuncunun evine gitmişti. Esmergül, Kılıç’ı evinde hareketsiz halde bulmuş ve durumu ekiplere bildirmişti.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, 51 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Kılıç’ın evinde yapılan incelemede yasaklı madde bulunduğu öğrenilmiş, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı açıklanmıştı.

“DÜNYAYA BİR DAHA GELİRSEK YİNE SENİ BULACAĞIM”

Yaşadığı büyük acının ardından Özlem Esmergül, sosyal medya hesabından Serhat Kılıç’a veda etti.

Esmergül, 8 yıllık sevgilisine yönelik paylaşımında, “Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim…” ifadelerini kullandı.

Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin

“HAYATIMIN EN BÜYÜK AŞKI”

Kılıç’a “gözümün nuru, başımın tacı” diye seslenen Esmergül, paylaşımında sevgilisini şu sözlerle anlattı:

“Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm…”

Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin

“BEN HAYATIMDA HİÇ BÖYLE SEVİLMEDİM”

Serhat Kılıç ile 8 yıllık birlikteliğini sürdüren Esmergül, oyuncuya duyduğu sevgiyi “Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim” sözleriyle ifade etti.

Esmergül, duygusal paylaşımını “Beni hasretine mahkum ettin” sözleriyle tamamladı. Sevgilisinin cansız bedenini evinde bulan Esmergül’ün bu sözleri, Kılıç’ın sevenlerini de derinden etkiledi.

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Son Dakika Serhat Kılıç Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Özgün Mehmet Özgün:
    ben şunu anlamıyorum klmse sormuyor mu siz 8 yıldır ilişki yaşıyorsunuz adama iki yün ulaşamayınca mı evine gidiyorsun. Biz sevdigimize 2 saat ulaşamasak panik yapıyoruz. 4 1 Yanıtla
  • LEYLAli YILANCI LEYLAli YILANCI:
    Rabbim sabrını artırsın. Çok sevdiğimiz bir sanatçıyı. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. . 5 0 Yanıtla
  • dogu bulut dogu bulut:
    sana da malzeme çıktı 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin - Son Dakika
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