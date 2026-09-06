Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor! Parasını bakın nereye veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor! Parasını bakın nereye veriyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Daha önce antrenmana yaklaşık 7 bin sterlin değerindeki mütevazı aracıyla gitmesiyle dikkat çeken PSG'nin yıldızı João Neves, neden böyle bir tercih yaptığını açıkladı. Portekizli futbolcu, minibüsü ek iş olarak yolcu taşımak için kullandığını ve buradan kazandığı paranın tamamını yetimhaneye bağışladığını söyledi.

PSG forması giyen João Neves'in antrenmana 7 bin sterlin değerindeki bir minibüsle gitmesi daha önce dikkat çekmişti. Yüksek kazancına rağmen pahalı otomobiller yerine bu aracı kullanması merak konusu olan Neves'e, minibüsün tek aracı olup olmadığı ve neden antrenmana onunla geldiği soruldu.

“NORMALDE BU ARABAYI EK İŞ İÇİN KULLANIYORUM”

João Neves, verdiği yanıtla aracın arkasındaki hikâyeyi anlattı. Portekizli yıldız, minibüsü yalnızca ulaşım amacıyla kullanmadığını belirterek şunları söyledi:

Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor! Parasını bakın nereye veriyor

“Normalde bu arabayı ek iş için kullanıyorum. Her sabah antrenmana gelmeden önce yolcu taşıyorum, otobüs durağından durağa.”

NEDEN MİNİBÜSLE ANTRENMANA GELDİĞİNİ ANLATTI

Neves, o gün programının aksadığını ve bu nedenle kullandığı araçla doğrudan antrenmana gitmek zorunda kaldığını söyledi:

“Ama o gün geç kaldım ve eve gidip üstümü değiştiremedim, sonra da normal şekilde antrenmana gelemedim. Bu yüzden son seferimden sonra doğrudan geldim.”

KAZANDIĞI PARANIN TAMAMINI YETİMHANEYE VERİYOR

Portekizli futbolcunun açıklamasındaki en dikkat çeken bölüm ise yolcu taşıyarak elde ettiği gelirin nereye gittiği oldu. Neves, “Bundan kazandığım tüm para yetimhaneye gidiyor, futbol parası ise sadece benim ve ailem için” ifadelerini kullandı. Böylece Neves'in daha önce merak konusu olan 7 bin sterlinlik minibüsünün hikâyesi de ortaya çıkmış oldu.

Sterlin, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor! Parasını bakın nereye veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • VipR null VipR null:
    şoforluk yapip 3-5bin dolar verecegine milyon dolarlar kazaniyorsun 100-200bin dolar vermen mantıkli degilmi ? 1 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bizim ruhsuzlarda sahilde uzanirlar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Damatlığını giymeye gidiyordu Düğün günü yürek yakan kaza Damatlığını giymeye gidiyordu! Düğün günü yürek yakan kaza
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Türk turizminin kalbi Antalya’ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor 14 yıllık engel kalktı Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı
Güzelleşmek isterken hayatından oluyordu Güzelleşmek isterken hayatından oluyordu

21:03
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
20:44
Londra derbisinde kazanan Arsenal 1-0’dan geri dönüp 3’te 3 yaptılar
Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar
20:37
Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
20:36
Helal olsun sana Arda Güler Dünya yıldızlarını solladı
Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı
20:04
Barcelona’nın acıması yok Rakibi perişan ettiler
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler
19:53
Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin
Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:30
Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı
Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
18:22
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 21:22:32. #7.12#
SON DAKİKA: Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor! Parasını bakın nereye veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement