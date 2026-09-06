Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz - Son Dakika
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Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

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Kasımpaşa maçı için Şişhane Meydanı'nda bir araya gelen Amedspor taraftarları arasında bulunan bir kişinin kameralar karşısında kullandığı sert sözler geniş yankı uyandırdı. Taraftarın, “Bize çiçekle gelene biz ciğer yediririz. Bize kurşunla gelene biz keleşle gideriz” ifadeleri dikkat çekti.

Amedspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı taraftarlar Şişhane Meydanı'nda toplandı. Maç saatini bekleyen grupta bulunan bir taraftar, kameraya konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KELEŞLE GİDERİZ"

Diyarbakır'ın simge lezzetlerinden ciğere gönderme yapan taraftar, “Bize çiçekle gelene biz ciğer yediririz” ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında üslubunu sertleştiren taraftar, “Bize kurşunla gelene biz keleşle gideriz” dedi.

SİLAHLI İFADELERİ GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Taraftarın misafirperverlik mesajının hemen ardından “kurşun” ve “keleş” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Maç öncesinde söylenen bu sözler geniş yankı uyandırdı.

Kasımpaşa, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • abdulkerim kaya abdulkerim kaya:
    diyarbakır spor ismine ne olmuş. insan da hayvan da şehir de ismi ile hürmet görür. Amed de nedir? 9 1 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak Ali İzzet Aşrak:
    adam doğru söylemiş 4 4 Yanıtla
  • ibrahim polat ibrahim polat:
    bazı insanlarda konuştuklarıyla hürmet görür bilmem anlatabildim mi herzaman Amed spor 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz - Son Dakika
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