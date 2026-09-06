Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı

Kilis’te bağ evinde meydana gelen ateşli silah olayı ölümle sonuçlandı. Olayda ağır yaralanan Mehmet Nuri Çamlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre olay, 5 Eylül 2026 günü saat 22.30 sıralarında Kilis Merkez ilçeye bağlı Çörten Köyü’nde bulunan bir bağ evinde meydana geldi.

Ateşli silah olayında yaralanan Mehmet Nuri Çamlı, bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edildi. Çamlı, sağlık ekiplerinin ve hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI, ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan çalışmalar kapsamında, ateşli silahı kullandığı belirlenen Y.R.P. isimli şüpheli, 6 Eylül 2026 günü saat 04.30 sıralarında suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu da belirlendi.

Haber: Abdullah Alpdağ