Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor - Son Dakika
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Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

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Kocaeli’de kullanıma sunulan “altın kiosk” sistemiyle vatandaşlar kuyumcuya gitmeden ürün ve gramaj seçerek altın siparişi verebiliyor. Satın alınan fiziki altın, sigortalı kargoyla doğrudan belirtilen adrese gönderiliyor.

Düğün ve nikah gibi organizasyonlarda takılmak üzere altın alma alışkanlığına yeni bir seçenek eklendi. Kocaeli’de kullanıma sunulan “altın kiosk” uygulamasıyla vatandaşlar, kiosk ekranından istedikleri ürün ve gramajı belirleyerek sipariş oluşturabiliyor.

ALTIN KİOSK NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistemde kullanıcılar kiosk üzerinden satın almak istedikleri altın ürününü ve gramajını seçiyor. Siparişin tamamlanmasının ardından satın alınan fiziki altının, İstanbul Kuyumcular Odası’nın güven etiketiyle sigortalı kargo aracılığıyla müşterinin belirttiği adrese ulaştırıldığı belirtildi.

Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Uygulamayla özellikle düğün ve nikah öncesinde altın satın alan kişilerin, fiziki altını önceden temin edip yanlarında taşıma zorunluluğunun ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

“BULUNDUĞUMUZ YERDEN ÜRÜNÜ SEÇİYORUZ”

Sistemin geliştiricisi Ecem Karaman, uygulamanın özellikle düğünlerde altın taşıma sorununa çözüm getirdiğini belirtti. Karaman, “Bugün bir düğüne giderken altınımızı önceden alıp cebimizde taşıyoruz. Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz” dedi.

Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

DÜĞÜN SALONLARI, OTELLER VE HAVALİMANLARINA DA KURULACAK

Kocaeli’de başlayan uygulamanın ilerleyen dönemde farklı noktalara yayılması planlanıyor. Sisteme ait kioskların düğün salonları, oteller ve havalimanları gibi altın alışverişinin ihtiyaç duyulabileceği alanlara yerleştirilmesi hedefleniyor.

Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Böylece vatandaşların bulundukları noktadan altın siparişi vererek fiziki ürünü daha sonra belirttikleri adreste teslim almaları amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Alışveriş, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Altın Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor - Son Dakika

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