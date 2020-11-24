Son Dakika Altın Haberleri

- 18:45 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası5.167.624.977Emlak Konut GMYO3.494.079.824Yapı ve Kredi Bankası2.498.070.
- 18:25 Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,73 puan artışla 1.320,98 puandan kapandı.
- 17:32 Altın 1,800 dolar sınırına düştü
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle altın fiyatları 1.800 dolar sınırına kadar geriledi.
- 17:21 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,08 azalışla 462,40 liradan tamamladı.
- 16:57 Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 458 bin liraya geriledi.
- 13:14 Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,40 lira oldu.
- 12:53 Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.119,00 lira oldu.
- Dün 18:53 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.149.262.183Emlak Konut GMYO2.950.448.154Şişe Cam2.534.666.
- Dün 18:51 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.
- Dün 18:31 Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,70 puan azalarak 1.314,25 puandan kapandı.
- Dün 17:35 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,27 artışla 472,20 liradan tamamladı.
- Dün 17:13 Altının kilogramı 470 bin 700 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 470 bin 700 liraya yükseldi.
- Dün 13:33 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.196.453.261Emlak Konut GMYO952.785.590Garanti Bankası932.019.
- Dün 13:31 Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
- Dün 12:48 Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,20 lira oldu.
- Dün 12:27 Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.108,00 lira oldu.
- Dün 11:59 "İş Portföy Gümüş Serbest Fonu"
İş Portföy, 20. yılında "İş Portföy Gümüş Serbest Fonu"nu bugün Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreni ile yatırımcılara sundu.
- 21.11.2020 11:03 Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
- 21.11.2020 11:02 Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (1)
Son dakika habere göre Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.
- 20.11.2020 18:52 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
- 20.11.2020 18:51 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.513.566.076Şişe Cam2.366.495.379Yapı ve Kredi Bankası2.303.313.
- 20.11.2020 18:51 Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)DO-CO416,70378,909,98Koza...
- 21.11.2020 11:27 Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,39, dolar/TL yüzde 0,74, euro/TL yüzde 0,23 değer kaybetti.
- 20.11.2020 18:21 Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,93 puan artarak 1.323,95 puandan kapandı.
- 20.11.2020 17:43 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,76 artışla 461,70 liradan tamamladı.
- 20.11.2020 17:18 Son dakika haberleri! Altın ve petrol fiyatları yükseldi
Son dakika ekonomi haberi: Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine yükseldi.
- 20.11.2020 16:37 Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi.
- 20.11.2020 14:05 Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bursa Çimento9,448,599,90Gübre Fabrik.
- 20.11.2020 14:03 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.953.001.529Türk Hava Yolları923.556.528Kardemir (D)906.051.
- 20.11.2020 14:01 Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
- 20.11.2020 13:21 Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,70 lira oldu.
- 20.11.2020 12:49 Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.026,00 lira oldu.
- 19.11.2020 18:39 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
- 19.11.2020 17:37 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,76 azalışla 453,70 liradan tamamladı.
- 19.11.2020 17:34 Altın 1,850 dolar düzeyine geriledi
Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,850 - 1,860 dolar aralığına kadar geriledi.
- 19.11.2020 13:31 Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.
- 19.11.2020 13:01 Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,70 lira oldu.
- 19.11.2020 12:31 Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.046,00 lira oldu.
- 19.11.2020 08:57 Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.293,73 puandan başladı.
- 18.11.2020 18:49 Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda7,227,64-5,50Bizim Mağazaları15,9016,62-4,33Pınar Et...
- 18.11.2020 18:47 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.
- 18.11.2020 18:25 Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,00 puan artarak 1.294,72 puandan kapandı.
- 18.11.2020 17:51 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 azalışla 466,60 liradan tamamladı.
- 18.11.2020 17:40 Son dakika ekonomi: Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay
Son dakika ekonomi haberi... Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle yükselen ekonomik toparlanma ve bağlı olarak talep artışı umutlarının desteğindeki petrol fiyatlarında yön yeniden yukarıya döndü.
- 18.11.2020 16:57 Altının kilogramı 464 bin liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin liraya geriledi.
- 18.11.2020 13:33 Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.
- 18.11.2020 12:59 Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477 lira oldu.
- 18.11.2020 12:37 Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.098,00 lira oldu.
- 18.11.2020 09:57 BIST100 yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 7.73 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.34 artışla 1,264.06 puanda başladı.
- 18.11.2020 09:13 Küresel piyasalar yön arayışında
Küresel piyasalar artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasına karşın teşvik beklentileri ile karışık bir seyir izliyor.