Son Dakika Altın Haberleri

18:45 Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası5.167.624.977Emlak Konut GMYO3.494.079.824Yapı ve Kredi Bankası2.498.070.

18:25 Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,73 puan artışla 1.320,98 puandan kapandı.

17:32 Altın 1,800 dolar sınırına düştü Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle altın fiyatları 1.800 dolar sınırına kadar geriledi.

17:21 Kapalıçarşı'da altın Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,08 azalışla 462,40 liradan tamamladı.

16:57 Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 458 bin liraya geriledi.

13:14 Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,40 lira oldu.

12:53 Altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.119,00 lira oldu.

18:53 Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.149.262.183Emlak Konut GMYO2.950.448.154Şişe Cam2.534.666.

18:51 Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

18:31 Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,70 puan azalarak 1.314,25 puandan kapandı.

17:35 Kapalıçarşı'da altın Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,27 artışla 472,20 liradan tamamladı.

17:13 Altının kilogramı 470 bin 700 liraya yükseldi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 470 bin 700 liraya yükseldi.

13:33 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.196.453.261Emlak Konut GMYO952.785.590Garanti Bankası932.019.

13:31 Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

12:48 Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,20 lira oldu.

12:27 Altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.108,00 lira oldu.

11:59 "İş Portföy Gümüş Serbest Fonu" İş Portföy, 20. yılında "İş Portföy Gümüş Serbest Fonu"nu bugün Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreni ile yatırımcılara sundu.

11:03 Yatırımcı rehberi (9) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

11:02 Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (1) Son dakika habere göre Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

18:52 Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

18:51 Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.513.566.076Şişe Cam2.366.495.379Yapı ve Kredi Bankası2.303.313.

18:51 Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)DO-CO416,70378,909,98Koza...

11:27 Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,39, dolar/TL yüzde 0,74, euro/TL yüzde 0,23 değer kaybetti.

18:21 Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,93 puan artarak 1.323,95 puandan kapandı.

17:43 Kapalıçarşı'da altın Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,76 artışla 461,70 liradan tamamladı.

17:18 Son dakika haberleri! Altın ve petrol fiyatları yükseldi Son dakika ekonomi haberi: Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine yükseldi.

16:37 Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi.

14:05 Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bursa Çimento9,448,599,90Gübre Fabrik.

14:03 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.953.001.529Türk Hava Yolları923.556.528Kardemir (D)906.051.

14:01 Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

13:21 Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,70 lira oldu.

12:49 Altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.026,00 lira oldu.

18:39 Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

17:37 Kapalıçarşı'da altın Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,76 azalışla 453,70 liradan tamamladı.

17:34 Altın 1,850 dolar düzeyine geriledi Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,850 - 1,860 dolar aralığına kadar geriledi.

13:31 Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

13:01 Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,70 lira oldu.

12:31 Altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.046,00 lira oldu.

08:57 Borsa güne düşüşle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.293,73 puandan başladı.

18:49 Borsada değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda7,227,64-5,50Bizim Mağazaları15,9016,62-4,33Pınar Et...

18:47 Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

18:25 Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,00 puan artarak 1.294,72 puandan kapandı.

17:51 Kapalıçarşı'da altın Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 azalışla 466,60 liradan tamamladı.

17:40 Son dakika ekonomi: Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay Son dakika ekonomi haberi... Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle yükselen ekonomik toparlanma ve bağlı olarak talep artışı umutlarının desteğindeki petrol fiyatlarında yön yeniden yukarıya döndü.

16:57 Altının kilogramı 464 bin liraya geriledi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin liraya geriledi.

13:33 Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

12:59 Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477 lira oldu.

12:37 Altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.098,00 lira oldu.