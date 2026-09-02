Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözlerini cuma gününe çevirdi - Son Dakika
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Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözlerini cuma gününe çevirdi

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Ons ve gram altında yaşanan sert düşüşün ardından piyasalar, 4 Eylül Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisine kilitlendi. Beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir istihdam tablosunun Fed'in faiz artırma ihtimalini güçlendirerek altın üzerindeki baskıyı artırması beklenirken, zayıf bir verinin ise tahvil faizlerini gevşeterek altında yeniden toparlanmaya zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

Geçen hafta rekor seviyeleri gören altın fiyatları, 2 Eylül sabahında son üç haftanın en dip noktasına geriledi. Ons altındaki yüzde 9,5'lik düşüş gram altına da yansırken, piyasalar eylül ayındaki kritik Fed faiz kararına kilitlendi.

Piyasalarda ağustos sonunda yaşanan rekor rallisi yerini sert satış baskısına bıraktı. Geçen hafta 4 bin 755 dolar seviyesine kadar tırmanarak üç ayın zirvesini gören ons altın, 2 Eylül sabahında da düşüşünü sürdürdü. Ons altın erken işlemlerde 4 bin 139 dolara kadar çekilerek zirve noktasından bu yana yaklaşık yüzde 9,5 oranında değer kaybetti.

PETROL VE ENFLASYON ENDİŞESİ GÜVENLİ LİMANI YIKTI

Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki gerilimin artması normal şartlarda altını "güvenli liman" olarak öne çıkarırken, bu kez süreç tersine işledi. Hürmüz Boğazı'na yönelik risklerle Brent petrolün 95 doların üzerine çıkması, ABD'de enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Enflasyonist baskıların artmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,82 ile son 3 yılın zirvesine tırmanırken, Dolar Endeksi de 100 seviyesinin üzerine çıktı. Hem yükselen faizler hem de güçlenen dolar, faiz getirisi olmayan altının yatırımcı gözündeki çekiciliğini azalttı.

GÖZLER CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK VERİDE

Fed Başkanı Kevin Warsh ve Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr'ın şahin açıklamalarının ardından, piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimali geçen haftaki yüzde 30 seviyelerinden yüzde 67'ye fırladı. Piyasalar, bugün açıklanacak ABD ADP özel sektör istihdam verisi ile Fed'in Bej Kitap raporuna odaklanırken, en kritik viraj olan 4 Eylül Cuma günkü ABD Tarım Dışı İstihdam verisini bekliyor. Beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir veri, faiz baskısını artırarak altında yeni bir satış dalgası yaratabilir.

GRAM ALTIN BİR GÜNDE 200 LİRA ERİDİ

Ons altındaki teknik kırılma iç piyasayı da doğrudan vurdu. Dolar/TL kurunun 48,30 seviyesinde görece yatay seyretmesi nedeniyle ons tarafındaki düşüş gram altına aynen yansıdı. Önceki sabah 6 bin 880 lirayı gören gram altın, bir gün içinde 200 liraya yakın değer kaybederek 6 bin 700 lira sınırına geriledi.

2 Eylül Güncel Piyasa Rakamları:

  • Gram Altın: 6.708 TL
  • Çeyrek Altın: 10.973 TL
  • Cumhuriyet Altını: 43.692 TL
  • Ons Altın: 4.139 Dolar

Teknik analizlerde ons altında 4 bin 300 ve 4 bin 200 dolar seviyeleri önemli destekler olarak takip edilirken, toparlanma için 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 4 bin 530 dolar direncinin aşılması gerektiği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Tarım, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözlerini cuma gününe çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    valla Altın alacak param yok kafam rahat çok şükür 2 0 Yanıtla
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