Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın - Son Dakika
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Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın

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Muğla'nın Menteşe ve Antalya'nın Serik ilçelerinde başlayan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle devam ediyor. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar alevlerle mücadeleyi güçleştirirken, Serik'teki çalışmalarda dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Muğla’nın Menteşe ve Antalya’nın Serik ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Kuvvetli rüzgarın müdahaleyi güçleştirdiği iki bölgede ekipler havadan ve karadan alevlerle mücadele ediyor. Serik’te dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırılırken, yangına 5 uçak, 15 helikopter ve 450 personelle müdahale ediliyor.

MENTEŞE'DE ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine hızla harekete geçen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hava ve kara araçlarının yanı sıra itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangını kontrol altına alabilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın

SERİK'TEKİ YANGINA BÜYÜK ÇAPLI MÜDAHALE

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde dün orman dışı bir alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına yönelik müdahale de sürüyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği bölgede, alevlere 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir orman işçisi, olay yerindeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın

KOMANDOLAR BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Söndürme ekiplerinin çalışmalarını güvenli ve rahat bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla jandarma ekipleri ve komando birlikleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangınla mücadele süreci; Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran tarafından oluşturulan yangın yönetim merkezinden anbean takip ediliyor.

Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın

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Son Dakika Gündem Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın - Son Dakika

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