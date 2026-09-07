Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu\'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği dönemde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatılan bir kişinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi.

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya kısa süre önce yeniden değerlendirilmek üzere ele alınmış, olayla ilgili bilgi ve belgelerin yanı sıra yeni delillerin de inceleneceği belirtilmişti.

2011 YILINDA CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Odatv davası kapsamında tutuklu bulunan Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ölümün ardından başlatılan ilk soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda ölümün kalp rahatsızlığına bağlı olduğu değerlendirilmiş ve 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN ELE ALINDI

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya Ağustos 2026'da yeniden değerlendirilmek üzere “Faili Meçhul” birimine gönderildi. Son incelemelerde Kozinoğlu'nun cezaevinde kaleme aldığı el yazısı notların da dosyaya girdiği belirtilmişti.

"ALARM SESİ DUYULMASIN DİYE RADYONUN SESİNİ AÇTI"

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; Kozinoğlu öldüğü gün, sabah önce duş aldı, ardından koğuşuna geçti. Koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu, yan koğuştakilere seslendi. Durum üzerine acil yardım butonuna basıldı.

Dosyaya giren kamera kayıtlarına göre; merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı. Bir diğer iddiaya göre ise acil sağlık ekibinin bu sırada yemekte olduğu öne sürüldü. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahale sonrası Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.

"YOL KENARINDA 10 DAKİKA BOYUNCA BEKLETİLDİ" İDDİASI

Dosyadaki iddialara göre, olay sırasında yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika boyunca bekletildi; ekip değişimi yapılıp hastaneye gidildi. Kozinoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gardiyanlar ve sağlık ekibinin Kozinoğlu'nun cezaevinden hastaneye ulaştırılması sürecinde çelişkili ifadeleri de dosyaya girdi.

BAKAN GÜRLEK: 1 ŞÜPHELİ FETÖ FİRARİSİ OLARAK YURT DIŞINDA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları, aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor; ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanmış, Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiş; hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış; 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız dosyayı yeniden incelemiş; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır.

Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firasi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde; gerçeğin ortaya çıkarılması, varsa sorumluların tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz."

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu, 1 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kozinoğlu, 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı.

Kozinoğlu; 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'nda görev yaptı. Kozinoğlu, 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olup, Millî İstihbarat Teşkilatı'na girdi. Kaşif Kozinoğlu orduda özel harp dairesinde binbaşı rütbesiyle görev yaparken, Orta Asya'dan sorumluydu.

BİRÇOK BÖLGEDE GÖREV YAPTI

Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da da görev yapan Kozinoğlu; Eylül 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı, bu tarihten itibaren de 5 defa yurt dışı görevine gönderildi.

Kaşif Kozinoğlu, sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulunmuş ve savcılar tarafından ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kozinoğlu’ndan alınan doku örneklerinde, boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal etkileşimlerle zehir olup olmadığı araştırılmıştı. Kozinoğlu'nun kesin ölüm raporunda kalp hastalığı nedeniyle ölümün gerçekleştiğine yer verilmişti.