Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu\'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada harekete geçti. Olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 10 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise FETÖ firasi olarak yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek "Sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği dönemde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatılan bir kişinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi.

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya kısa süre önce yeniden değerlendirilmek üzere ele alınmış, olayla ilgili bilgi ve belgelerin yanı sıra yeni delillerin de inceleneceği belirtilmişti.

2011 YILINDA CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Odatv davası kapsamında tutuklu bulunan Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ölümün ardından başlatılan ilk soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda ölümün kalp rahatsızlığına bağlı olduğu değerlendirilmiş ve 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN ELE ALINDI

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya Ağustos 2026'da yeniden değerlendirilmek üzere “Faili Meçhul” birimine gönderildi. Son incelemelerde Kozinoğlu'nun cezaevinde kaleme aldığı el yazısı notların da dosyaya girdiği belirtilmişti.

"ALARM SESİ DUYULMASIN DİYE RADYONUN SESİNİ AÇTI"

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; Kozinoğlu öldüğü gün, sabah önce duş aldı, ardından koğuşuna geçti. Koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu, yan koğuştakilere seslendi. Durum üzerine acil yardım butonuna basıldı.

Dosyaya giren kamera kayıtlarına göre; merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı. Bir diğer iddiaya göre ise acil sağlık ekibinin bu sırada yemekte olduğu öne sürüldü. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahale sonrası Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.

"YOL KENARINDA 10 DAKİKA BOYUNCA BEKLETİLDİ" İDDİASI

Dosyadaki iddialara göre, olay sırasında yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika boyunca bekletildi; ekip değişimi yapılıp hastaneye gidildi. Kozinoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gardiyanlar ve sağlık ekibinin Kozinoğlu'nun cezaevinden hastaneye ulaştırılması sürecinde çelişkili ifadeleri de dosyaya girdi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

BAKAN GÜRLEK: 1 ŞÜPHELİ FETÖ FİRARİSİ OLARAK YURT DIŞINDA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları, aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor; ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanmış, Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiş; hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış; 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız dosyayı yeniden incelemiş; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır.

Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firasi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde; gerçeğin ortaya çıkarılması, varsa sorumluların tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz."

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu, 1 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kozinoğlu, 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı.

Kozinoğlu; 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'nda görev yaptı. Kozinoğlu, 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olup, Millî İstihbarat Teşkilatı'na girdi. Kaşif Kozinoğlu orduda özel harp dairesinde binbaşı rütbesiyle görev yaparken, Orta Asya'dan sorumluydu.

BİRÇOK BÖLGEDE GÖREV YAPTI

Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da da görev yapan Kozinoğlu; Eylül 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı, bu tarihten itibaren de 5 defa yurt dışı görevine gönderildi.

Kaşif Kozinoğlu, sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulunmuş ve savcılar tarafından ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kozinoğlu’ndan alınan doku örneklerinde, boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal etkileşimlerle zehir olup olmadığı araştırılmıştı. Kozinoğlu'nun kesin ölüm raporunda kalp hastalığı nedeniyle ölümün gerçekleştiğine yer verilmişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Millî İstihbarat Teşkilatı, Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevi, Akın Gürlek, Cezaevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bhfr170412. Bhfr170412.:
    Bu haber beni çok sevindirdi. Rahmetli Komtanım çok dürüst ve Vatanperverdi. ona kıyan fetoculardı. mekanı cennet olsun 15 1 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    çok şükür 10 0 Yanıtla
  • Beşir Beşir:
    Bu Adalet Bakanı sayesinde Hasıraltı edilmiş hiçbir konu kalmayacak İnşallah 7 1 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    C.evibde personelini bile koruyamiyorsun daha ne diyek 2 1 Yanıtla
  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    adamın öldürüldüğünü biliyoruz. ama kim öldürdü? 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaali’de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“ Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
Bağ evi tartışmasında kan aktı Cinayet şüphelisi alkollü çıktı Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
Karaköy’de bariyer krizi Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor Karaköy'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor
Kürt vatandaşları hedef almıştı Ağabeyinden açıklama geldi Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
Denizli’de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Denizli'de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gaziantep’te kahreden olay Motosiklet kazası iki kardeşi hayattan kopardı Gaziantep'te kahreden olay! Motosiklet kazası iki kardeşi hayattan kopardı
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Sakatlanan Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali’nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi “Spor oldu“ Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! "Spor oldu"
Erdoğan’ın yardımcısına seçim tarihi soruldu Verdiği yanıt dikkat çekti Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
İsrailli Türklere sataştı Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası Aile isyan etti Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti

09:40
İsmail Kartal neşteri vurdu Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik
İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik
09:34
Fatih Terim finalde Filenin Sultanları’nı yalnız bırakmadı
Fatih Terim finalde Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
09:16
Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler Ratko Mladiç için saygı duruşu
Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler! Ratko Mladiç için saygı duruşu
09:01
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası Aile isyan etti
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti
08:50
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
08:37
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
08:33
Amedspor’dan Filenin Sultanları’na Kürtçe ve Türkçe tebrik
Amedspor'dan Filenin Sultanları'na Kürtçe ve Türkçe tebrik
08:20
Bir Filenin Sultanları klasiği Şampiyonluk kupasıyla taçlandı
Bir Filenin Sultanları klasiği! Şampiyonluk kupasıyla taçlandı
08:11
Arda Turan’ı çıldırtan pozisyon Spiker kahkahalara boğuldu
Arda Turan'ı çıldırtan pozisyon! Spiker kahkahalara boğuldu
07:53
Okulun yanı başında skandal görüntü Kimseye aldırış etmediler
Okulun yanı başında skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
07:47
’Mankenler Kraliçesi’ydi Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var
'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
07:18
Almanya’da siyasi deprem Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde
Almanya'da siyasi deprem! Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde
06:52
Yanardağ patladı, hava trafiği kilitlendi Yüzlerce uçuş iptal edildi
Yanardağ patladı, hava trafiği kilitlendi! Yüzlerce uçuş iptal edildi
06:38
Öldü sanıp yas tutmaya başladılar 10 gün sonra mucize yaşandı
Öldü sanıp yas tutmaya başladılar! 10 gün sonra mucize yaşandı
06:32
Trump’ın saçları yine gündemde Yıllardır süren tartışmaya noktayı koydu
Trump'ın saçları yine gündemde! Yıllardır süren tartışmaya noktayı koydu
06:15
İsrailli Türklere sataştı Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 09:55:57. #7.13#
SON DAKİKA: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement