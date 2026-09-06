Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber - Son Dakika
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Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

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Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edildiğini açıkladı. Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını kaçırabileceği belirtilirken, yıldız futbolcunun durumu Trabzonspor karşılaşması öncesinde yeniden değerlendirilecek.

Galatasaray'da Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, iki futbolcunun yapılan MR ve ileri tetkiklerinin ardından sağlık durumlarını açıkladı.

OSIMHEN'DE İLERİ-ORTA DÜZEYDE STRAIN

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Nijeryalı yıldızın sağ kasık bölgesinde kanama ve zorlanma tespit edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."

3 KRİTİK MAÇI KAÇIRABİLİR

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması halinde Galatasaray'ın 9 Eylül'deki Sporting, 13 Eylül'deki Kocaelispor ve 19 Eylül'deki Trabzonspor karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray sağlık heyeti, Trabzonspor maçı öncesinde Osimhen'in durumunu yeniden değerlendirecek. Yıldız futbolcunun durumunda yeterli iyileşme görülmemesi halinde risk alınmayacak ve milli ara sonrasında sahalara dönmesine izin verilecek.

LEMINA DA 3 HAFTA YOK

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Mario Lemina'nın da sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edildi.

Tedavisine başlanan Lemina'nın da tahmini olarak 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Victor Osimhen, Trabzonspor, Kocaelispor, Galatasaray, Başakşehir, Sporting, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman A Osman A:
    Bunlar mantara bağlar şimdi.Tek futbolcuya bağımlı oldukları için Osi bunların eli ayağı.Her puan kaybında da Okan efendi çıkar hakem diye ağlar,buraya yazıyorum. 6 2 Yanıtla
  • talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    BRAVO OKAN BURUK TRANSFER BITELI 2. GUN 84 MILYON 999BIN 97 KISININ SOYLEDIGI AMA SENIN VE SIMITCI ILE BASKANIN IDRAK EDEMEDIGI OLAY 2 GUN GERCEK OLDU. OSIMEN IN YERINE SANTRAFOR ALMADINIZ, KALDINIZ YINE ZATEN YOKLARI OYNAYAN BARIS A. STOPER VE ORTA SAHA DA LEMINA VAR DEDIN NE ORTA KALDI NE STOPER. SPORTIG I SEYRETMISSINDIR, TAS GIBI DIRI VE HIZLI BIR TAKIM, APOYLA YENI FRANFURT FACIASINA HAZIR OL. IKINCI ISMAIL 5 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Monkey 1 1 Yanıtla
  • Mahmut Tuğtağ Mahmut Tuğtağ:
    Osman okuma yazmayı öğrendin mi 0 0 Yanıtla
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