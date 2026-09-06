Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

BRAVO OKAN BURUK TRANSFER BITELI 2. GUN 84 MILYON 999BIN 97 KISININ SOYLEDIGI AMA SENIN VE SIMITCI ILE BASKANIN IDRAK EDEMEDIGI OLAY 2 GUN GERCEK OLDU. OSIMEN IN YERINE SANTRAFOR ALMADINIZ, KALDINIZ YINE ZATEN YOKLARI OYNAYAN BARIS A. STOPER VE ORTA SAHA DA LEMINA VAR DEDIN NE ORTA KALDI NE STOPER. SPORTIG I SEYRETMISSINDIR, TAS GIBI DIRI VE HIZLI BIR TAKIM, APOYLA YENI FRANFURT FACIASINA HAZIR OL. IKINCI ISMAIL

5 1 Yanıtla