Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu - Son Dakika
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Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu

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Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın geçmişte seslendirdiği "Gafil Gezme Şaşkın" türküsüne ait görüntüler yürek burktu. Türküdeki "Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün" sözleri dikkat çekerken, Kılıç'ın cenazesinin Salı günü Ankara'da toprağa verileceği açıklandı.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Serhat Kılıç, yalnızca canlandırdığı karakterlerle değil, müziğe olan ilgisi ve sesiyle de tanınıyordu.

Kağıthane'deki evinde hayatını kaybeden 51 yaşındaki oyuncunun geçmişte seslendirdiği "Gafil Gezme Şaşkın" türküsüne ait görüntüler, ölümünün ardından ayrı bir anlam kazandı.

SÖYLEDİĞİ TÜRKÜNÜN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Serhat Kılıç'ın güçlü yorumuyla seslendirdiği türküde ölüm ve dünya malının geçiciliğinin anlatılması, oyuncunun ani vefatının ardından sevenlerini duygulandırdı.

Türküde yer alan "Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün" sözleri, Kılıç'ın ölümünün ardından izleyenlerin yüreğini burktu.

EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Serhat Kılıç, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. 51 yaşındaki oyuncunun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye götürüldü.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ünlü oyuncunun menajeri Tolga Çinkitaş, Serhat Kılıç'ın cenaze programını açıkladı. Kılıç için yarın saat 12.00'de Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Çinkitaş, "Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA ANKARA'DA UĞURLANACAK

Serhat Kılıç'ın cenazesi Salı günü Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. Çinkitaş, "Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek" dedi.

Kılıç'ın ani ölümünün ardından geriye bıraktığı oyunculuk performanslarının yanı sıra seslendirdiği eserler de sevenlerinin hafızasında kaldı.

Serhat Kılıç, Kağıthane, Magazin, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Serhat Kılıç Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu - Son Dakika
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