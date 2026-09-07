OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam - Son Dakika
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OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 3 yıllık Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan %28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmini, memur ve emekli zamlarını şekillendirdi. Beklenen %7'lik artışın gerçekleşmesi durumunda en düşük memur maaşı 75 bin 140 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 734 liraya yükselecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin 3 yıllık yol haritasını çizen 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ı (OVP) kamuoyuna duyurdu. Sosyal politikalar, yeni çalışma modelleri ve istihdam hedeflerinin öne çıktığı programda, yıl sonu enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle birlikte memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı zam oranları da şekillendi.

OVP’ye göre işsizlik oranının kademeli olarak tek haneli seviyelerde düşürülmesi ve ekonomiye 3 yıl içinde toplam 2,1 milyon ilave istihdam kazandırılması hedefleniyor.

İŞSİZLİK TEK HANEYE İNECEK

Programda toplam istihdamın 34 milyonun üzerine çıkarılması öngörülürken işsizlik oranlarında kademeli bir düşüş hedefi koyuldu. 2026 yılında yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik oranının; 2027’de yüzde 8’e, 2028’de yüzde 7,8’e ve 2029’da yüzde 7,6’ya çekilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda her yıl en az 700 bin kişi olmak üzere toplam 2,1 milyon kişinin istihdama katılması bekleniyor.

İSTİHDAMDA DÖRT ANA TEMEL EKSEN

OVP kapsamında uygulanacak istihdam politikaları dört ana başlık altında toplandı:

  • Beceri uyumunun iyileştirilmesi: İş gücünün sektörel ve teknolojik dönüşümlere uyum kapasitesi artırılacak.
  • Yeni nesil çalışma biçimleri: Güvenceli esneklik temelinde uzaktan ve esnek çalışma modelleri yaygınlaştırılacak; kadın-erkek fırsat eşitliği ile iş-yaşam dengesi gözetilecek.
  • Dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi: İş gücü piyasasının dışında kalan bireylerin kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişi teşvik edilecek.
  • Atıl iş gücünün azaltılması: Erken yaşlardan itibaren üretim kültürü aşılanarak aktif iş gücü programları ve profil bazlı yönlendirmeler hayata geçirilecek.

İKİZ DÖNÜŞÜM VE KREŞ YARDIMLARI GENİŞLİYOR

Yeşil ve dijital dönüşümden etkilenen sektörlerdeki çalışanlara yönelik mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programları yaygınlaştırılacak. Ayrıca sosyal yardım alan bireylerin aktif iş gücü piyasasına entegrasyonu sağlanacak. Kadın istihdamını desteklemek amacıyla merkezi hükümet, yerel yönetimler ve özel sektör iş birliğiyle kurumsal bakım ve kreş hizmetleri artırılacak. Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için işletmelerin kısmi ya da tamamen uzaktan çalışma olanakları sunması teşvik edilecek.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN OCAK ZAMMI HESAPLANDI

Programda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahmin doğrultusunda 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,04 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu durum, Ocak ayında yapılacak maaş düzenlemelerine şu şekilde yansıyacak:

  • SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Son 6 aylık enflasyon oranında zam aldıkları için Ocak ayında yüzde 9,04 maaş artışı alabilecek. En düşük emekli aylığının ise 23 bin 552 liradan 25 bin 681 liraya yükselmesi gündeme gelecek.
  • Memur ve Memur Emeklileri: İkinci yarıda yüzde 7'lik toplu sözleşme eşiği aşılacağı için yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 1,91 enflasyon farkı alacak. Toplam zam oranı yüzde 7'yi bulacak.

ZAMLI MAAŞ TAHMİNLERİ (OCAK 2027)

OVP'de açıklanan yüzde 7'lik zam ihtimalinin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 140 liraya yükselecek. Aynı senaryoda polisler (8/1) 99 bin 101 lira, hemşireler (5/1) 90 bin 784 lira, öğretmenler (1/4) ise 89 bin 82 lira maaş alacak. Memur emeklilerinde 31 bin 527 lira olan en düşük aylık yüzde 7 artışla 33 bin 734 liraya ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur tarafında ise en düşük emekli aylığı ödemesinin yüzde 9,04 artış yansıtılması durumunda 23 bin 552 liradan 25 bin 681 liraya çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Orta vadeli program, Ekonomi, Güncel, Memur, OVP, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Emekli bolluk içinde bu maaşlar fazla memur emeklisine 20.000 lira işçi emeklisine 15.000 lira yeter ! 2 0 Yanıtla
  • serkan kılıçarslan serkan kılıçarslan:
    vay be asgari ücretlinin haline..3 asgari çalışan işcinin çalıştığını tek başına alıyor memur vay be..eskiden öylemi idi. şimdi her eve memur lazım 1 0 Yanıtla
  • kenan özkaya kenan özkaya:
    Bu ekonomik koşullarda okula gıden çocukların Ulaşım, eğitim, evin günlük gıda ve temizlik harcaması zaten 2 Bin lira para. Maşalara Aylık 3 Bin lira artış yapanlar neyle övünüyorsunuz. Sizler vatandaşa kemer sıkın, porsiyonları, küçülmüş, tasarruf edin diye açlığa mahkum ederken sizin günlük harcamanız nedir. Siz çocuklarınıza günlük 3.000 TL. Haşlık verirken vatandaşın maaşına aylık 3 bin lira artış verip birde bunu herşeye yaptığınız zamlarla geri almanızla mı övünüyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Tuğtağ Mahmut Tuğtağ:
    vergi dilimini hesaplarsan ortalama 65 bin tl olacak 0 0 Yanıtla
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