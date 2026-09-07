Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı

Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı
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Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven’in uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilen Özgüven'den alınan saç ve kan örnekleri üzerinden yapılan analizlerde şüphelinin testi pozitif çıktı.

Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven’in uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Özgüven'den alınan kan ve saç örnekleri üzerinden yapılan analizlerde testinin pozitif çıktığı belirlendi.

İHBAR ÜZERİNE ATK'YA SEVK EDİLDİ

Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven’in uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında Özgüven, "uyuşturucu" suçu kapsamında Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Özgüven'den kan, kıl, idrar ve tırnak örnekleri alındı.

SAÇ ÖRNEĞİNDE UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp raporunda, Özgüven'den alınan örneklerin incelendiği belirtildi.

Rapora göre Özgüven'in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddeleri tespit edildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN TEST SONUCU DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Son Dakika Etimesgut Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    belediye personelini testte tabi tutun bak neler çıkacak 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    normaldir laik turkye burası herşey normal oldu 1 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ne çıkmasını bekliyordunuzki 1 0 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    trencilik mi oynadınız ? emanet edilenlere bak 1 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    Pudara şekerinin fıçısına düşmüşler nerede yılmaz yılmaz 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı - Son Dakika
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