Gyirong\'daki heyelanda can kaybı 43\'e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor

GYİRONG, Xizang, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırındaki Gyirong Sınır Kapısı'nda 26 Ağustos'ta yaşanan heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla 43'e yükselirken, 519 kişiden haber alınamıyor.

Yerel acil durum ve kurtarma yetkilileri pazar günü heyelan bölgesini ziyaret eden uluslararası medya kuruluşlarından gazetecilere yönelik düzenlenen basın toplantısında, heyelanın ardından kendilerine ulaşılamayan kişiler arasında 23 ülkeden toplam 261 yabancı ülke vatandaşının bulunduğunu belirtti.

Nepal'de binlerce metre yükseklikteki bir buzulun çökmesi, can kayıplarına yol açan sele ve heyelana yol açmıştı. Çin, afetin ardından büyük çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı.

Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla Çin'in kurtarma çalışmaları için görevlendirdiği personel sayısı 2.500'ü, araç sayısı ise 500'ü aşarken, 1.000'den fazla uçuş gerçekleştiren insansız hava araçlarıyla 5,43 ton malzeme sevk edildi.

Yerel makamlar, Gyirong'da yaşayan 1.720 Nepalliye yardım sağladı. Çin-Nepal sınırında yaşayan ve Gyirong'da çalışan veya ticaret yapan çok sayıda Nepal vatandaşı, heyelanda sınır kapısının yıkılması nedeniyle ilçede mahsur kalmıştı.

Yetkililer, afet bilgi bildirim mekanizması aracılığıyla Nepal ile her gün meteorolojik ve hidrolojik verileri ve buzul verilerinin paylaşıldığını da ifade etti.