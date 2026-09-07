8 yıldır firariydi! Bu hali bile kurtaramadı - Son Dakika
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8 yıldır firariydi! Bu hali bile kurtaramadı

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İstanbul’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2018’den bu yana aranan Tuğrul Başar, Kadıköy’de yakalandı. Polis ekipleri, firari hükümlünün yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını ve kız kardeşine ait kimliği kullandığını belirledi. Gözaltına alınan Başar hakkında ayrıca “başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak” suçundan işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dikkat çekici bir operasyona imza attı. 

2018'DEN BU YANA ARANIYORDU

Ekiplerin hedefindeki isim olan Tuğrul Başar'ın, 2010 yılında Samsun'da işlediği "Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 28 Şubat 2018 tarihinden bu yana polis tarafından arandığı tespit edildi.

KIZ KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE YILLARCA GİZLENDİ

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, şüphelinin izine Kadıköy'de rastlandı. Polisin fiziki takibi sırasında, Başar'ın yakalanmamak ve denetimlerden kaçabilmek amacıyla sürekli kadın kılığında dolaştığı ortaya çıktı. Önceki gün düzenlenen başarılı operasyonla gözaltına alınan şüphelinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıktı.

Yıllar boyunca kadın kılığında ve kardeşinin kimliğiyle gizlenerek izini kaybettirmeyi başaran Tuğrul Başar hakkında, mevcut hapis cezasına ek olarak 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçundan da yasal işlem başlatıldı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanması amacıyla Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 8 yıldır firariydi! Bu hali bile kurtaramadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sarhoş Kiracı Sarhoş Kiracı:
    Sevgilimden daha güzel olmuş m.q 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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